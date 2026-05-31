Ευάγγελος Παπανούτσος: Ποιος είναι ο άνθρωπος που συναντάμε συνέχεια στις Πανελλήνιες

Όποιος έχει περάσει από τη διαδικασία των Πανελληνίων, ξέρει με βεβαιότητα πως θα συναντήσει δύο πράγματα: το άγχος και τα κείμενα του Παπανούτσου. Ποιος είναι όμως ο άνθρωπος που (άθελά του) έχει γίνει συνοδοιπόρος του άγχους μας;

Έχοντας μέντορα τον Καβάφη

Θεολόγος, φιλόσοφος, παιδαγωγός, μεταρρυθμιστής. Είναι αρκετά τα επίθετα που προσδιορίζουν την καριέρα του Ευάγγελου Παπανούτσου. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1900 και μεγάλωσε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το χωριό Σοποτό Αχαΐας. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Αθήνας και συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο και έφτασε να γίνει διδάκτορας φιλοσοφίας. Σχεδόν όλη του την επαγγελματική ζωή, την πέρασε στην εκπαίδευση. Υπηρέτησε σε διάφορα σχολεία και παιδαγωγικές ακαδημίες. Έζησε ένα διάστημα της ζωής του στην Αλεξάνδρεια κι εκεί συνδέθηκε με τον Κωνσταντίνο Καβάφη τον οποίο θεωρούσε πνευματικό του μέντορα.

Αυτή η καριέρα πήρε μια διαφορετική τροπή μετά τον πόλεμο και την απελευθέρωση. Τότε, ο Παπανούτσος είχε συνδεθεί με τον Γεώργιο Παπανδρέου και ανέλαβε το 1944 Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Παιδείας, θέση στην οποία επανήλθε όταν η Ένωση Κέντρου ανέλαβε την εξουσία το 1963 - 1964. Ήδη από τις πρώτες θητείες του, επέδειξε ένα πνεύμα νεωτερισμού και προσπάθησε να διαμορφώσει ένα τέτοιο πλαίσιο με τον μαθητή στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που εμπόδισε η χούντα

Η πιο μεγάλη μεταρρύθμιση ήρθε το 1964. Το υπουργείο Παιδείας είχε αναλάβει ο πρωθυπουργός. Ο Παπανούτσος ήταν εκείνος που προσπάθησε να εφαρμόσει τις ιδέες, αρκετές από τις οποίες προκάλεσαν την αντίδραση συντηρητικών κύκλων της εποχής. Η πρώτη και κύρια ιδέα της μεταρρύθμισης ήταν η εισαγωγή της δημοτικής στο σχολείο. Ταυτόχρονα, θεσπίστηκε η εννιάχρονη (δωρεάν) υποχρεωτική εκπαίδευση. Η μεταρρύθμιση ήταν πρωτοποριακή και στο σημείο της σίτισης αφού το νομοσχέδιο περιελάμβανε και μέριμνα για δωρεάν γεύμα σε όλους τους μαθητές, μαζί με δωρεάν μεταφορά προς το σχολείο.

Εντέλει, η ελπιδοφόρα αυτή μεταρρύθμιση δεν προχώρησε συνολικά εξαιτίας των γεγονότων της Αποστασίας, το καλοκαίρι του 1965. Όπως ήταν αναμενόμενο, όσα κατάφερε να πετύχει ο Παπανούτσος, η χούντα τα ανέτρεψε. Ο ίδιος επανήλθε στην πολιτική κατά τη Μεταπολίτευση ως βουλευτής της Ένωσης Κέντρου - Νέες Δυνάμεις και συμμετείχε δυναμικά στις συζητήσεις για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτή η πολυδιάστατη προσωπικότητα, που αφιερώθηκε ψυχή τε και σώματι στο θέμα της παιδείας στην Ελλάδα με διάφορους τρόπους, άφησε την τελευταία του πνοή το 1982 από όγκο στον εγκέφαλο.