Ευρωβουλευτές για μια μέρα: Μια ξεχωριστή εμπειρία στο κέντρο της πόλης

Περνώντας την επιβλητική είσοδο της Στοάς Αρσακείου, αφήσαμε πίσω μας το πολύβουο κέντρο της πόλης και τους ρόλους μας στην εταιρεία. Σκοπός μας δεν ήταν μια ακόμα εταιρική συνάντηση, αλλά κάτι αρκετά διαφορετικό: να γίνουμε ψηφιακοί Ευρωβουλευτές. Στο Europa Experience, η τεχνολογία δεν είναι απλώς βιτρίνα, είναι το όχημα για να καταλάβεις πόσο δύσκολη είναι τελικά η δημοκρατία και ο διάλογος.

Καθίσαμε στα έδρανα. Οι οθόνες άναψαν. Μπροστά μου δεν έβλεπα συναδέλφους, αλλά εκπροσώπους πολιτικών ομάδων με αντικρουόμενα συμφέροντα. Το σενάριο απαιτούσε λύσεις για κρίσιμα ζητήματα, όπως η περιβαλλοντική πολιτική ή η ψηφιακή ασφάλεια. Ξαφνικά, η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε.

Η αρχική αμηχανία έδωσε τη θέση της στο πάθος. Βρέθηκα να διαπραγματεύομαι έντονα, να ψάχνω συμμάχους, να νιώθω την πίεση του χρόνου και την ευθύνη της ψήφου. Συνειδητοποίησα ότι η λέξη «συμβιβασμός» στην Ευρώπη δεν είναι ήττα, αλλά μια ουσιαστική προοπτική ώστε να βρεθούν λύσεις για ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Υπήρξαν στιγμές έντασης, στιγμές γέλιου, αλλά και στιγμές απόλυτης σιωπής καθώς περιμέναμε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.

Το παιχνίδι που διαρκεί περίπου 2 ώρες και κάτι κυλάει ευχάριστα. Το διαδραστικό κόμματι είναι το δυνατό στοιχείο αφού ως ψηφιακοί ευρωβουλευτές είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με πολίτες και ομάδες συμφερόντων. Ο βασικότερος στόχος του παιχνιδιού είναι ο συμβιβασμός, η συμφωνία μέσα από τον διάλογο.

Η αλήθεια είναι πως βιώσαμε, έστω και για λίγο, το βάρος του να αποφασίζεις για το κοινό καλό μέσα από δύσκολο διάλογο και κατανόηση της άλλης πλευράς. Ίσως τελικά, και η κατανόηση της Ευρώπης να ξεκινά από την κατανόηση του διπλανού μας.