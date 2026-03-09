Φεϊρούζ Ελ Μεχντάουι: Mία γυναίκα σπάει ρεκόρ και στερεότυπα

Μια γυναίκα μετά τα 40 έχει να αντιμετωπίσει πολλά. Το βασικότερο είναι ίσως τα πατριαρχικά στερεότυπα που της έχουν επιβληθεί. Ο ένας ρόλος πάνω στον άλλον, οι αντιλήψεις της κοινωνίας για το σώμα και την ηλικία, η πίεση που μπορεί να γίνει αφόρητη. Η Φεϊρούζ Ελ Μεχντάουι χαράζει τον δικό της δρόμο. Πιο σωστά, τον δημιουργεί μέσα στον βυθό της θάλασσας και θα μιλήσει για την εμπειρία της στο Women's Forum 2026 «Είμαι εδώ για σένα» του JennyGr στις 14 Μαρτίου.

Από το HR στον βυθό της θάλασσας

H Φεϊρούζ γεννήθηκε στη Λιβύη και μεγάλωσε στην Ελλάδα. Μητέρα δύο παιδιών με μια επιτυχημένη καριέρα ως διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού. Στα 45 της ήρθε αντιμέτωπη με την κατάθλιψη. Όταν βρέθηκε σε ένα οικογενειακό ταξίδι στον Άγιο Ευστράτιο, ανακάλυψε το σημείο που ένιωθε ασφάλεια: τη θάλασσα. Καθώς βρισκόταν σε μια βάρκα με την οικογένειά της, συνειδητοποίησε πως η ακτή ήταν αρκετά μακριά. Ένιωσε μια κρίση πανικού να την πλησιάζει. Δεν είχε πουθενά να κρυφτεί παρά μόνο μέσα στο νερό. Βούτηξε και αυτή ήταν η αρχή ενός χόμπι που στη συνέχεια έγινε πρωταθλητισμός.

H Φεϊρούζ στο CMAS World Cup | Instagram

Ο ψυχίατρός της τής πρότεινε να ξεκινήσει ένα σπορ. Θυμήθηκε τη γαλήνη που βρήκε μέσα στη θάλασσα στον Άγιο Ευστράτιο και αποφάσισε, ύστερα από παρότρυνση του συζύγου της, να ξεκινήσει με ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για την ελεύθερη κατάδυση. Η αρχή έγινε με μια άσκηση που λέγεται στατική άπνοια. Ο δύτης βρίσκεται μπρούμυτα στην επιφάνεια του νερού κρατώντας την αναπνοή για όσο μπορεί. Εκεί ένιωσε μια σιωπή μέσα της, μια απαραίτητη ηρεμία ύστερα από τη μάχη με την κατάθλιψη.

«Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ησυχία στο κεφάλι μου»

Η απόφαση αυτό το χόμπι να γίνει πρωταθλητισμός δεν ήταν εύκολη. Στερεοτυπικά (ίσως και λίγο σεξιστικά), το σώμα μπαίνει σε μια άλλη φάση μετά τα 40, πράγμα που σημαίνει ότι η ενασχόληση με τον πρωταθλητισμό είναι εκτός από φοβερά επίπονη, εξαιρετικά δύσκολη. Η Φεϊρούζ απέδειξε, στην πράξη, πως αυτές οι αντιλήψεις είναι αυτό ακριβώς, αντιλήψεις και τίποτα άλλο.

Η Φεϊρούζ Ελ Μεχντάουι | Instagram

Οι προπονήσεις γίνονταν το βράδυ. Έφευγε από το σπίτι αφού είχε βάλει τα παιδιά για ύπνο και γυρνούσε πεινασμένη και καταπονεμένη. Γεμάτη όμως από την πληρότητα που έπαιρνε από το νερό. Με τη βοήθεια του προπονητή της, Δημήτρη Κούμουλου, κατάφερε να σπάσει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Έχει πετύχει 30 πανελλήνια ρεκόρ στην πισίνα και στη θάλασσα συνδυαστικά, και είναι κάτοχος των παγκόσμιων ρεκόρ World Master Μ1 στο CWTB (σταθερά βάρη με διπλά πέδιλα) και CWT (σταθερά βάρη με μονοπέδιλο).

Για εμάς, το παράδειγμά της είναι πηγή έμπνευσης. Είναι η μεγαλύτερη απόδειξη πως το μεγαλείο ψυχής είναι ικανό να νικήσει όλα τα εμπόδια, και το κυριότερο, όλα τα στερεότυπα.

***

Η Φεϊρούζ Ελ Μεχντάουι θα μιλήσει στο Women's Forum 2026 «Είμαι εδώ για σένα» του JennyGr στις 14 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.