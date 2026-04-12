Forget-Me-Knot: Μια ομάδα ποδοσφαίρου για τα παιδιά που χάθηκαν νωρίς

Οι ποδοσφαιρικές ομάδες 5x5 είναι μια διαφυγή για τους γονείς, για όσους έχουν οικογένεια και αναζητούν μια εκτόνωση μακριά από τη δουλειά και τις απαιτήσεις της οικογενειακής ζωής. Υπάρχουν όμως και ορισμένες ομάδες που δημιουργούνται για έναν πιο σοβαρό σκοπό,. Η Forget-Me-Knot FC δεν είναι μια απλή ποδοσφαιρική ομάδα: Είναι μια κοινότητα που ενώνει τους πατέρες μέσα από την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο και την κοινή εμπειρία του πένθους.

Όλα ξεκίνησαν από μια απώλεια

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Σον Κόλμαν έζησε τον απόλυτο εφιάλτη του κάθε γονέα. Το μωρό του έχασε τη μάχη για την επιβίωση, πέθανε. Ο Κόλμαν ήθελε να κάνει κάτι, να σπάσει την απομόνωση που είχε φέρει στη ζωή του το πένθος. Να μιλήσει, να έρθει κοντά σε άλλους γονείς. Με σημείο αναφοράς το ποδόσφαιρο, πλησίασε άλλους πατέρες.

«Η απώλεια ενός παιδιού μπορεί να σε απομονώσει τρομερά. Πολλοί άνδρες δυσκολεύονται να μιλήσουν ανοιχτά για το πένθος τους. Η ιδέα πίσω από τον σύλλογο ήταν να δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου οι άνδρες θα μπορούν να συναντηθούν, να μιλήσουν ειλικρινά και να παίξουν ποδόσφαιρο», εξηγεί ο Άαρον Γουέι μέλος της ομάδας, που έχασε την κόρη του, Γουίλοου, τον περασμένο Αύγουστο.

Περισσότερα από 90 λεπτά αγώνα

Αυτό που ξεκίνησε με μόλις έξι πατέρες, έχει πλέον μεγαλώσει σε μια ομάδα σχεδόν 40 ατόμων, που συναντιούνται κάθε δεύτερη Δευτέρα στο Στάφορντσάιρ. Η δομή των συναντήσεων είναι μοναδική:

"Pits and Peaks" (Λάκκοι και Κορυφές): Κάθε συνεδρία ξεκινά με ένα «check-in», όπου τα μέλη μοιράζονται τις χειρότερες και τις καλύτερες στιγμές της εβδομάδας τους. Δράση στο γήπεδο: Ακολουθεί το ποδοσφαιρικό κομμάτι, το οποίο λειτουργεί ως εκτόνωση. Οι γονείς παίζουν ποδόσφαιρο. Το αποτέλεσμα των αγώνων, μικρή σημασία έχει.

Το ποδόσφαιρο ως θεραπεία

Όπως επισημαίνει ο Άαρον, η κοινή εμπειρία της απώλειας δημιουργεί ένα άμεσο αίσθημα εμπιστοσύνης. Το ποδόσφαιρο δίνει στα μέλη έναν υγιή τρόπο να αποβάλλουν το στρες, να επανασυνδεθούν με άλλους ανθρώπους και να βρουν ξανά στιγμές κανονικότητας, τιμώντας παράλληλα τη μνήμη των παιδιών τους.

Το μήνυμα της Forget-Me-Knot FC είναι απλό αλλά πανίσχυρο: «Δεν είσαι μόνος», ακόμα και όταν νιώθεις ότι ο κόσμος γύρω σου έχει καταρρεύσει.

Υπάρχει κάποια σελίδα στο Facebook;

Φυσικά (και χρειάζεστε μερικά χαρτομάντιλα για να σκρολάρετε τα post, όπως καταλαβαίνετε). Η ομάδα καταγράφει τις προσκλήσεις που δέχεται για να μιλήσει στα βρετανικά media (πρόσφατα βρέθηκαν στο ραδιόφωνο του BBC), τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, τις εντάξεις νέων μελών στην ομάδα, αλλά και τα "Ηappy Heavenly Birthday" που εύχονται στα παιδάκια τους, τα οποία όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν φύγει ποτέ.