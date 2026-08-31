Γιατί αυτό το καλοκαίρι έμοιαζε ατελείωτο - Οι ειδήσεις που δεν μας άφησαν να πάρουμε ανάσα

Ίσως είναι λίγο νωρίς να ευχηθούμε «καλό χειμώνα». Εν προκειμένω, η πιο διπλωματική ευχή είναι μάλλον «καλή σεζόν», όσο ανεξήγητη κι αν ακούγεται. Σε κάθε περίπτωση, το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του και αξίζει, κοιτώντας λίγο πίσω, να αναρωτηθούμε: έμοιαζε όντως ατελείωτο και αν ναι, ποιες ήταν οι ειδήσεις που το έκαναν να φαντάζει έτσι;

Καύσωνας στην Ευρώπη, δροσιά (περίπου) στην Ελλάδα

Καύσωνας στο Μπιλμπάο | ΑΠΕ-ΜΠΕ/Luis Tejido

Η Ευρώπη έζησε ένα καλοκαίρι που θύμιζε περισσότερο παρατεταμένη πολιορκία παρά εποχή ανάπαυλας, με ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών να καταρρίπτονται διαδοχικά από χώρα σε χώρα. Από τον ευρωπαϊκό βορρά μέχρι τις μεσογειακές ακτές, ο υδράργυρος μετέτρεψε τα αστικά κέντρα σε ασφυκτικούς κλιβάνους και τα δάση σε διαρκείς εστίες συναγερμού. Το πιο εξουθενωτικό, ωστόσο, δεν ήταν μόνο οι απόλυτες τιμές των 40αριών, αλλά η αδυσώπητη διάρκειά τους, μια αίσθηση ότι η νύχτα δεν έφερνε πια καμία δροσιά και ότι η ήπειρος είχε εγκλωβιστεί σε έναν ατελείωτο θόλο ζέστης.

Η εξέγερση των Φλαμίνγκο που μας έμαθε πολλά

Διαδήλωση στην Αλβανία | AP Photo/Hameraldi Agolli

Στη γειτονική Αλβανία, το καλοκαίρι σημαδεύτηκε από ένα πρωτοφανές οικολογικό και πολιτικό θρίλερ με πρωταγωνιστή τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Το σχέδιό του να μετατρέψει τον παρθένο υδροβιότοπο της Νάρτας και το νησί Σάσων σε κλειστά θέρετρα δισεκατομμυρίων για την παγκόσμια ελίτ, λειτούργησε ως κοινωνική πυριτιδαποθήκη. Η απειλή της ανυπολόγιστης περιβαλλοντικής καταστροφής και η αίσθηση του κρατικού "ξεπουλήματος" πυροδότησαν την οργισμένη «Επανάσταση των Φλαμίνγκο».

Η καταστροφή στο Πόρτο Γερμενό

Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό | Eurokinissi

Ο πύρινος εφιάλτης στο Πόρτο Γερμενό δεν άφησε πίσω του μόνο καμένα σπίτια, ζώα και στάχτες, αλλά άλλαξε κυριολεκτικά το μικροκλίμα της περιοχής. Τα δορυφορικά δεδομένα που δημοσιεύτηκαν ταν σοκαριστικά, καθώς η θερμοκρασία του εδάφους στην καμένη έκταση καταγράφηκε αυξημένη έως και 14 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η απόλυτη επιβεβαίωση πως ο φετινός κύκλος των πυρκαγιών δεν κατέστρεψε απλώς το φυσικό τοπίο, αλλά «έβρασε» την ίδια τη γη κάτω από τα πόδια μας, τροφοδοτώντας ακόμα περισσότερο τον καύσωνα.

Το ελληνικό ίντερνετ προσπάθησε να βρει κάτι να ασχοληθεί

Η ρεπόρτερ του Open Μαρία Σιαμπάνου | Open

Η αντίδραση της δημοσιογράφου, Μαρίας Σιαμπάνου, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης από το πύρινο μέτωπο σχολιάστηκε από πολλούς. Όπως ήταν αναμενόμενο, αρκετά κακοπροαίρετα. Ήταν άλλη μια στιγμή που οι πανταχού παρόντες «καβαλήδες» του πληκτρολογίου και προστάτες άγιοι της ηθικής, βρήκαν ακόμη ένα θύμα. Δόθηκαν οι κατάλληλες εξηγήσεις και όλοι γύρισαν πίσω στις δουλειές τους. Και το ελληνικό ίντερνετ περιμένει στη γωνία το επόμενο θύμα του.

Ο σταρ του φετινού καλοκαιριού

Λαγοκέφαλος | Shutterstock

Η εξάπλωση του λαγοκέφαλου δεν ήταν απλώς άλλη μια viral, «ελαφριά» καλοκαιρινή είδηση, αλλά η ξεκάθαρη απόδειξη της ραγδαίας οικολογικής αλλοίωσης της Μεσογείου. Το εξαιρετικά τοξικό, εισβολικό αυτό είδος, που έχει κάνει πλέον κανονική «κατάληψη» στα νερά μας από την Κρήτη μέχρι το κεντρικό Αιγαίο, όχι μόνο προκάλεσε απόγνωση στους ψαράδες καταστρέφοντας τα δίχτυα τους, αλλά έφερε τον (υπερβολικό) τρόμο στα ρηχά, με αναφορές ακόμα και για επιθέσεις σε λουόμενους. Ήταν η πιο ζωντανή, επιθετική υπενθύμιση πως η άνοδος της θερμοκρασίας των θαλασσών μας έχει ήδη αλλάξει οριστικά τον χάρτη του βυθού, φέρνοντας τροπικούς κινδύνους δίπλα στις δικές μας πετσέτες.