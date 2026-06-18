Γιατί η Ελλάδα θα «χρωστάει» πάντα ευγνωμοσύνη στην Αϊτή

Στην ιστορία της Ελλάδας, είναι αρκετές οι στιγμές που η χώρα έμεινε μόνη της χωρίς συμμάχους. Ίσως το μεγαλύτερο και πρώτιστο χρέος ευγνωμοσύνης το χρωστάμε στην Αϊτή. Ενώ η ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων προσπαθούσε να ισορροπήσει την κατάσταση και να περιορίσει τις επιπτώσεις της επανάστασης του 1821, ο πρόεδρος της χώρας Ζαν Πιερ Μπουαγιέ, εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του.

Η παρέμβαση Κοραή και η απάντηση του προέδρου της χώρας

Ήταν στις 20 Αυγούστου του 1821 όταν ο Αδαμάντιος Κοραής μαζί με άλλους επιφανείς Έλληνες που βρίσκονταν στο Παρίσι, έστειλαν επιστολή στον πρόεδρο της Αϊτής ζητώντας τη βοήθειά του στον εθνικό αγώνα. Στην επιστολή, ο Κοραής τονίζει πως ο λαός της Αϊτής γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει δουλεία. «Παιδιά της Αφρικής, τα νερά της οποίας αγγίζουν τα νερά της Ελλάδας, ελάτε να μας βοηθήσετε» έγραφε η επιστολή.

Ο Ζαν Πιερ Μπουαγιέ | Wikipedia

Η απάντηση του Μπουαγιέ ήρθε λίγους μήνες μετά, στις αρχές του 1822. «Προσευχόμαστε στον Θεό να προστατέψει τους απογόνους του Λεωνίδα» σημειώνει στην απάντησή του. Τονίζει όμως, στη συνέχεια, πως αυτά που ζητάει ο Κοραής (όπλα και υποστήριξη) δεν μπορούν να δοθούν καθώς η Αϊτή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Η επιστολή αυτή όμως, θεωρείται η πρώτη ανεπίσημη πράξη αναγνώρισης της ανεξάρτητης Ελλάδας.

Ο καφές και οι μαχητές που δεν ήρθαν

Έχει επικρατήσει γενικότερα μια θεωρία για τη βοήθεια που ήρθε από την Αϊτή. Η θεωρία αυτή περιγράφει πως το μικρό νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής έστειλε περίπου 25 τόνους καφέ στην Ελλάδα προς πώληση με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση των κερδών. Ταυτόχρονα, έφτασαν 100 μαχητές που πολέμησαν στο πλευρό των επαναστατημένων Ελλήνων. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική.

Σύμφωνα με την επιστολή που είδαμε από τον Μπουαγιέ, η Αϊτή δεν είχε τη δυνατότητα να βοηθήσει και δεν υπάρχει καμία μαρτυρία που να επιβεβαιώνει την αποστολή βοήθειας. Ας αρκεστούμε όμως στην αναγνώριση της ελευθερίας μας από μια μακρινή χώρα που έζησε παρόμοια δεινά στην Ιστορία της.