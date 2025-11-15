Γιατί ο Σβαρτζενέγκερ θα ευγνωμονεί για πάντα τον Ντε Βίτο, παρότι δεν πληρώθηκε για το Twins

O Nτάνι Ντε Βίτο έχει την φήμη πως είναι ένας από τους πιο καλόκαρδους ανθρώπους στο Χόλιγουντ. Ο 80χρονος ηθοποιός έκανε τα πρώτα του βήματα στη σειρά Taxi (1980), εκεί όπου κέρδισε βραβείο Emmy για ένα επεισόδιο βασισμένη στην εφηβική του ηλικία (όταν σταμάτησε να παίρνει ύψος και έκτοτε ψώνιζε ρούχα μόνο από τα παιδικά).

Στην πορεία, ο Ντε Βίτο έπαιξε σε σπουδαίες ταινίες («Η Φωλιά του Κούκου», «Μπάτμαν», «Ο Πόλεμος των Ρόουζ»), δημιούργησε μια εταιρεία παραγωγής (Jersey Films) που διαμόρφωσε τάσεις για το σύγχρονο σινεμά (μας χάρισε το Pulp Fiction) και σήμερα παίζει στην μακροβιότερη κωμωδία της αμερικάνικης TV (It's Always Sunny in Philadelphia, αισίως στη 17η σεζόν).

Υπάρχουν ένα σωρό πασίγνωστοι άνθρωποι του Χόλιγουντ που πίνουν νερό στο όνομα του Ντάνι. Πρώτος απ' όλους ο κολλητός φίλος του, ο Μάικλ Ντάγκλας, που έχει να λέει όχι μόνο για τις κινηματογραφικές συνεργασίες, αλλά και για το πόσο δίπλα του ήταν, κατά την μάχη του με τον καρκίνο.

Έπειτα, η συνεργάτης, φίλη, σύντροφος, μητέρα των παιδιών του, Ρέα Πέρλμαν, με την οποία αφού χώρισαν, αποφάσισαν να προσπαθήσουν ξανά, να φτιάξουν τη σχέση τους. Ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ όμως, είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Σε συνέντευξη που έδωσε φέτος το καλοκαίρι στον Άντι Κόεν, του αποκάλυψε πως δεν θεωρεί τον Terminator ως το πιο επικερδές φιλμ της καριέρας του, αλλά τους «Δίδυμους», την κωμωδία που σκάρωσαν το 1988 από κοινού με τον Ντάνι Ντε Βίτο.

Πρόκειται για μια ταινία που κυκλοφόρησε το 1988, σε μια εποχή που κανένας δεν εμπιστευόταν τον Σβαρτζενέγκερ για έναν κωμικό ρόλο. Όμως ο Ντάνι μαντέψτε, τον πίστεψε. Οι δύο ηθοποιοί υποδύθηκαν τα δίδυμα αδέλφια(!) σε μια ταινία για την οποία συμφώνησαν να μην πάρουν ούτε σεντ ως αμοιβή για τη συμμετοχή τους.

Αντίθετα, αν οι «Δίδυμοι» πήγαιναν καλά σε εισπράξεις, θα έπαιρναν ένα μερίδιο από τα κέρδη της ταινίας. Τελικά, η επιτυχία της ταινίας ήταν κολοσσιαία και ο Σβαρτζενέγκερ κέρδισε, από το πουθενά, 40 εκατομμύρια δολάρια(!).

Όσο για την ιστορία με τη φάρσα με το πούρο γεμάτο με μαριχουάνα, που είχε δώσει ο Ντάνι στον Άρνολντ στα γυρίσματα της ταινίας, αυτό ας μείνει μεταξύ μας.