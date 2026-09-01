Γιατί ο Σεπτέμβριος έχει καθιερωθεί ως ο μήνας που αρχίζει η σεζόν

Είναι η εποχή που οι...προκλητικοί θα ευχηθούν «καλό χειμώνα» και όσοι λένε ψέματα στον εαυτό τους θα απαντήσουν «32 Αυγούστου». Σε κάθε περίπτωση, ο Σεπτέμβριος θεωρείται η αρχή της νέας σεζόν, ο μήνας του τρύγου για άλλους, το νέο σχολικό ξεκίνημα για τα παιδιά. Στη συλλογική συνείδηση, ο ένατος μήνας της χρονιάς είναι το ορόσημο και αυτό είναι μια παράδοση που έχει ρίζες που χάνονται στον χρόνο.

Ρωμαϊκοί φόροι και βυζαντινή πρωτοχρονιά

Αν κοιτάξει κανείς ένα εορτολόγιο, θα δει πως την πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου υπάρχει η λέξη «Ινδικτιών» ή γιορτή της Ινδίκτου. Είναι η λεγόμενη εκκλησιαστική πρωτοχρονιά. Η λέξη «Ινδικτιών» όμως έχει σχέση με την αρχαία Ρώμη, δεν έχει εκκλησιαστικές ρίζες. Η Ινδικτιών καθιερώθηκε, σύμφωνα με ορισμένες ιστορικές αναφορές, από τον Ιούλιο Καίσαρα.

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Ήταν μια περίοδος 15 χρόνων και στην αρχή της, οι πολίτες καλούνταν να πληρώσουν έναν φόρο που αφορούσε τη γη ή και την αγροτική παραγωγή. Ήταν ένας τρόπος του ρωμαϊκού κράτους να κάνει μια φορολογική αξιολόγηση των δεδομένων ανά δεκαπενταετία. Όμως, από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου περίπου, αυτός ο φορολογικός κύκλος άρχισε να χρησιμοποιείται για τη χρονολόγηση, κυρίως επίσημων εγγράφων.

Στη Μεσόγειο, το ξεκίνημα αυτής της φορολογικής περιόδου ήταν η 23η Σεπτεμβρίου, τα γενέθλια του αυτοκράτορα Αυγούστου. Στη συνέχεια, μετακινήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου. Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, η Ορθόδοξη Εκκλησία διατήρησε την πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου ως την αρχή της χρονιάς. Έτσι κι αλλιώς, ο Σεπτέμβριος, τόσο στη Ρώμη όσο και στο Βυζάντιο, ήταν ο μήνας συγκομιδής των καρπών και της προετοιμασίας των αγροτικών εργασιών που θα γίνονταν τους επόμενους μήνες.

Γιατί τα σχολεία ξεκινούν τον Σεπτέμβριο;

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Η έναρξη της σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς τον Σεπτέμβριο συνδέεται με τις γεωργικές εργασίες. Μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα, η ζωή των παιδιών ήταν διαφορετική σε σχέση με σήμερα. Η παιδική εργασία ήταν κάτι αυτονόητο σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία. Τα παιδιά βοηθούσαν τόσο στις γεωργικές όσο και στις κτηνοτροφικές εργασίες. Η σχολική εκπαίδευση ήταν προνόμιο των μεγαλοαστικών και αριστοκρατικών τάξεων.

Το 1880 πραγματοποιείται μια τομή. Η σχολική εκπαίδευση γίνεται υποχρεωτική για τα παιδιά 5 έως 10 ετών. Η επιλογή του Σεπτεμβρίου ως μήνα έναρξης της σχολικής χρονιάς δεν ήταν τυχαία. Οι περισσότερες αγροτικές εργασίες είχαν ολοκληρωθεί οπότε τα παιδικά χέρια δεν χρειάζονταν, πράγμα που σήμαινε ότι θα ήταν εύκολο να παρακολουθήσουν τα μαθήματα χωρίς άλλες ασχολίες.

Η πρώτη ΔΕΘ έγινε τον Οκτώβριο

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης | Shutterstock

Η μεγαλύτερη πιστοποίηση πως ο Σεπτέμβριος είναι η αρχή των πάντων είναι η ΔΕΘ. Η αρχή της πολιτικής και επιχειρηματικής χρονιάς έχει ως ορόσημο την έκθεση που διαχρονικά πραγματοποιείται το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Το παράδοξο είναι πως η πρώτη ΔΕΘ, που πέρασε από 40 κύματα για να πραγματοποιηθεί, έλαβε χώρα στις 3 Οκτωβρίου του 1926. Βέβαια, ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά. Από τότε, ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου είναι συνυφασμένος με την έκθεση σηματοδοτώντας την επανέναρξη της πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας.