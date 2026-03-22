H τρελή θεωρία για την ταυτότητα του «ανήλικου ρέηβερ» πού έγινε meme

Πριν από περίπου 30 χρόνια, η ρέιβ κουλτούρα αγκάλιαζε κάθε νέο που δεν ήθελε να διαλέξει ζωή, καριέρα, οικογένεια και προτιμούσε να χαθεί σε έναν κόσμο γεμάτο από χρώματα. Στη χώρα μας, ο ηθικός πανικός έκανε κόντρα επίθεση σε αυτό το κίνημα και παρουσίαζε παιδιά που θέλουν απλά να χορέψουν περίπου ως καταραμένους και απόκληρους της κοινωνίας. Η «μάνα ρέιβερ», το θρυλικό, βγαλμένο από τα μαλλιά θέμα της ελληνικής τηλεόρασης, αυτό που μια μάνα φώναζε με οργή κατά των ρέιβ πάρτι ενώπιον του Νίκου Ευαγγελάτου και ενός θαμώνα αυτών των πάρτι, είναι η ενσάρκωση του 90ς ηθικού πανικού.

Στην Ουκρανία όμως, τα πράγματα ίσως και να ήταν λίγο διαφορετικά. Ιδιωτικό κανάλι βρέθηκε στο Χάρκοβο για να καταγράψει τη νυχτερινή ζωή της πόλης. Στο κλαμπ με την υπέροχη (και εντελώς 90ς) ονομασία Disco2000, η κάμερα εντόπισε ένα παιδί, με γυαλιά ηλίου, που χόρευε το κομμάτι Τhe Swingman του Patrick Lindsay.

Ο χορός του ήταν ζωηρός, όχι ιδιαίτερα εντυπωσιακός, αλλά το ζούσε πιο έντονα από τους περισσότερους θαμώνες του κλαμπ. Οι φιγούρες του πέρασαν στην αιωνιότητα. Το παιδί από το Χάρκοβο, στην εποχή του Ϊντερνετ έγινε The Rave Kid και ως meme συμβολίζει κάθε πάρτι όπου οι καλεσμένοι το έζησαν, χωρίς να κοιτάνε τα κινητά τους, γεμάτοι αμηχανία.

Πού βρίσκεται σήμερα;

Τα λαγωνικά του Instagram έχουν σκανάρει τις πιο σκοτεινές γωνιές της πλατφόρμας, αναζητώντας κάποιον ενήλικα Ουκρανό που να του μοιάζει. Φήμες λένε πως δεν ήταν παιδί (!), αλλά 20χρονος που έπασχε από νανισμό και σήμερα έχει σκοτωθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία. Επίδοξοι «αστειάτορες» λένε πως ζει και βασιλεύει και το όνομα του είναι Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ υπάρχουν και κάποιοι ερευνητές που διαδίδουν ότι ναι, ζει, είναι 40άρης και έχει επιβιώσει από τον πόλεμο και δεν αναζητά την ιντερνετική δημοσιότητα με κανέναν τρόπο. Ϊσως και να χορεύει ακόμα, φορώντας μαύρα γυαλιά.