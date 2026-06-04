Η σκοτεινή ιστορία που κρύβεται πίσω από τη χειρονομία που κάνουμε όλοι

Όποιος πει ότι δεν έχει ρίξει μια μούντζα στη ζωή του, πιθανότατα θα λέει ψέματα. Πίσω όμως από αυτή τη χειρονομία που είναι το σήμα κατατεθέν της καθημερινότητας στην Ελλάδα, κρύβεται μια όχι και τόσο ευχάριστη ιστορία που έρχεται από τα βυζαντινά χρόνια ενώ δεν είναι λίγες οι θεωρίες που υποστηρίζουν πως η μούντζα υπήρχε πολύ πριν και τη χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας.

Από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο

Ως απρεπή και υβριστική χειρονομία περιγράφουν τα λεξικά τη μούντζα. Προφανώς αδιάφορο για όλους μας που όταν κάποιος θα μας προκαλέσει, θα δει το εσωτερικό της παλάμης μας. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την προέλευσή της. Μία από τις επικρατέστερες, αναφέρει πως η μούντζα ήταν ένα είδος χαιρετισμού προς τον ήλιο που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ακόμη, υποστηρίζεται πως ήταν ένα είδος εξορκισμού των κακών πνευμάτων κατά τη διάρκεια των Ελευσίνιων μυστηρίων.

Το τραγικό κομμάτι αυτής της καθημερινής χειρονομίας όμως, αφορά τη χρήση της κατά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που εξηγεί ετυμολογικά τη λέξη. Η μούντζα φαίνεται να συγγενεύει με το μουντζούρωμα. Και εξηγώ: Ο ποινικός κώδικας ήταν αρκετά αυστηρός ακόμη και για μικροεγκλήματα και ως τιμωρία όριζε τη δημόσια διαπόμπευση. Ο ένοχος καθόταν ανάποδα σε έναν γάιδαρο και ο δικαστής βούταγε το χέρι του σε στάχτη και με ανοιχτή παλάμη σημάδευε το πρόσωπο του ενόχου.

Έχει η μούντζα διεθνή καριέρα;

Κι αν καυχιόμαστε για τη μούντζα ως ένα μοναδικό ελληνικό στοιχείο, η αλήθεια είναι πως κάνει την εμφάνισή της και σε άλλους πολιτισμούς. Στη Βραζιλία και το Μεξικό χρησιμοποιείται ως χαιρετισμός στις περισσότερες περιπτώσεις. Σε χώρες της Ανατολής, όπως το Πακιστάν, η μούντζα διατηρεί τον προσβλητικό της χαρακτήρα και θεωρείται ένα είδος κατάρας ενίοτε. Στις χώρες του Κόλπου, η διπλή μούντζα χρησιμοποιείται κυρίως από γυναίκες ενώ στο Ιράκ είναι σαν να λέμε σε κάποιον ότι θα έπρεπε να ντρέπεται.