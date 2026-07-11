Τη δική του θέση για την πολυσυζητημένη κινηματογραφική «Οδύσσεια» του Χόλιγουντ εξέφρασε ο Ρένος Χαραλαμπίδης μέσω ανάρτησής του στα social media.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης αναφέρθηκε στην επιλογή της ηθοποιού που θα υποδυθεί την «ωραία Ελένη», σημειώνοντας πως δεν τον ενοχλεί το γεγονός ότι ο ρόλος δόθηκε σε μια γυναίκα αφρικανικής καταγωγής. Όπως υποστήριξε, το ζήτημα που τον προβληματίζει είναι ο ηλικιακός ρατσισμός που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνοδεύει την εικόνα της μυθικής ηρωίδας.

Σε story που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή (10/07), ο Ρένος Χαραλαμπίδης έγραψε πως δεν θεωρεί προβληματική την επιλογή μιας Αφρικανής ηθοποιού για τον ρόλο της Ελένης, από τη στιγμή που και ο Οδυσσέας στην ταινία αποδίδεται μέσα από μια διαφορετική πολιτισμική προσέγγιση.

«Δεν με ενοχλεί που επέλεξαν για “ωραία Ελένη” μια Αφρικανή, αφού επέλεξαν για Οδυσσέα μια φυσιογνωμία Αγγλοσαξονική. Γιατί δεν μας πειράζει που ο πρωταγωνιστής Οδυσσέας θυμίζει Αγγλοσάξονα;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, τόνισε ότι το βασικό ζήτημα για εκείνον είναι η αντίληψη πως η ομορφιά μιας γυναίκας συνδέεται αποκλειστικά με τη νεότητα.

«Γιατί δηλαδή μια γυναίκα για να θεωρείται ωραία πρέπει να είναι 20 χρονών; Γιατί η ωραία Ελένη δεν μπορεί να είναι 40, 50 ή 60; Αυτό είναι το ζητούμενο, όχι το αν είναι Αφρικανή ή όχι», σημείωσε.

Ο ηθοποιός υπογράμμισε ακόμη πως δεν τον απασχολεί το χρώμα του δέρματος της ηθοποιού, αλλά η «ανδρική ματιά» που, όπως είπε, επιβάλλει η μυθική Ελένη να παρουσιάζεται πάντα ως μια νεαρή γυναίκα.