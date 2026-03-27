«Το Κορίτσι Με Τις Βαλίτσες»: Όταν ο Λάκης Λαζόπουλος μας αιφνιδίασε

Στη συνέντευξη που είχαμε κάνει πέρυσι με τον Λάκη Λαζόπουλο, με σημείο αναφοράς τη ρήση του Γούντι Άλεν «η ζωή δεν μιμείται την τέχνη, μιμείται την κακή τηλεόραση», τι τον ενοχλεί πιο πολύ σήμερα, μια αβίωτη ζωή, ή μια κακή τηλεόραση; Η απάντηση του ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα. Αν και μιλήσαμε ανταλάσσοντας ηλεκτρονικά μηνύματα, μπορούσα να φανταστώ τον Λάκη να μιλάει, να εκτοξεύει λέξεις με ρυθμό μυδραλιοβόλου.

«Όχι, με ενοχλεί μια αβίωτη ζωή. Μπορώ να αντέξω μια κακή τηλεόραση. Ακόμα και μια κακή τηλεόραση σου δίνει τον τρόπο να μιλάς και να εκτονώνεσαι. Η αβίωτη ζωή είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα και οι καταστάσεις που έχω ζήσει, αυτές που δεν ξέρει ο κόσμος, αυτές των απειλών, της τρομοκρατίας, των εκβιασμών κι όλου αυτού που γίνεται πίσω, κάθε φορά πριν βγω στην οθόνη, κάποιος θα μπορούσε να τις χαρακτηρίσει αβίωτες.

Αλλά εγώ με την αίσθηση ότι αυτό που θα κάνω μπορεί να φέρει χαρά στον κόσμο μπορώ να το ξεπερνάωΔηλαδή λέω να γράψω ένα βιβλίο που να δώσω μια μικρή γεύση αν και στην εποχή αυτή που ζούμε δεν ξέρω ούτε καν αν υπάρχουν βιβλιοπώλες που δεν ελέγχονται απ’ αυτή την κυβέρνηση. Και το λέω μετά λόγου γνώσεως!»

Και μην ξεχνάτε ότι η αβίωτη ζωή δεν έχει κοντρόλ δίπλα να την αλλάξεις!»

Όταν έμαθα ότι ο Λάκης Λαζόπουλος θα εμφανιστεί μέσω video στο πρώτο event Personas By Reader, στο οποίο θα διηγηθεί μια ιστορία από την προσωπική του ζωή που δεν έχει μοιραστεί ποτέ με κανέναν, θέλησα να γυρίσω πίσω. Όχι στους «Μήτσους», αυτή την τηλεοπτική ηθογραφία/μυθιστορία του σύγχρονου νεοέλληνα που άρχισε το 1992 και δεν είμαι σίγουρος ότι την έχει τελειώσει. Όχι στην ταινία «Ο Καλύτερος Μου Φίλος», που γύρισε το 2001 μαζί με τον Λάνθιμο, που μοιάζει σήμερα με μια διπλωματική εργασία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη, σε ρυθμούς φρενήρεις. Πήγα στο «Κορίτσι Με Τις Βαλίτσες», την τηλεταινία που έκανε με τον Νίκο Νικολαϊδη, η οποία προβλήθηκε το 1994 από τον ΑΝΤ1.

Η ταινία είναι ένα φιλμ νουάρ «δωματίου», με το κλασικό μοτίβο του (φαινομενικά;) αγνώστου κοριτσιού που μπαίνει στη ζωή ενός μοναχικού άνδρα. Παίζουν λίγοι ηθοποιοί: Μέρεντιθ Χέρολντ, Μίρκα Καλαντζοπούλου, Χρήστος Σιμαρδάνης. Η ταινία έχει κατάμαυρο, γκροτέσκο χιούμορ, αγαπάει τους κανόνες του φιλμ νουάρ και όσο υποβάλλει τον θεατή, τόσο του δίνει την αίσθηση ότι τον «σκεπάζει» με μια ζεστή κουβέρτα τον χειμώνα. Έχει μέσα έρωτες, φυλακές, παρεξηγήσεις μια φουσκωτή κούκλα (!), τον Χρήστο Σιμαρδάνη ως διερμηνέα αγγλικών και ένα αλλόκοτο, αν και χαρούμενο, φινάλε Είναι μια ταινία που μας δείχνει πόσο ο Λάκης Λαζόπουλος αγαπάει τις ανατροπές, τις εκπλήξεις.

Δεν θα σας πω περισσότερα, για να μη σποϊλάρω την ταινία.

