Matt Kiatipis: Ο «βασιλιάς» του trash talk που εκνευρίζει το ίντερνετ κι ονειρεύεται το επαγγελματικό μπάσκετ

Είναι μια από αυτές τις προσωπικότητες του διαδικτύου που κανείς δεν αντιμετωπίζει με αδιαφορία ή απάθεια. Ανήκει σε αυτή την κατηγορία δημιουργών περιεχομένου που είτε τους μισείς είτε τους λατρεύεις, δεν υπάρχει μέση λύση. Ο Matt Kiatipis ξεκίνησε βγάζοντας καθημερινά βιντεάκια γυμναστικής αλλά η ενασχόλησή του με το digital basket culture και οι 1v1 προκλήσεις του τον έχουν μετατρέψει στον γνωστότερο content creator του είδους ενώ φλερτάρει με την ιδέα επαγγελματικής ενασχόλησης με το άθλημα.

Καταγωγή από τη Φλώρινα, αγάπη για τον Παναθηναϊκό

Ο Kiatipis μεγάλωσε σε ένα προάστιο του Τορόντο στον Καναδά. Η οικογένειά του του μετέδωσε την αγάπη για την Ελλάδα, τη γλώσσα και τις παραδόσεις της. Από την άλλη, έμαθε από τον παππού του για τις χρυσές σελίδες του ελληνικού μπάσκετ και κυρίως «κόλλησε» το μικρόβιο για τον Παναθηναϊκό. Από μικρή ηλικία είχε ένα όνειρο: να παίξει στο NBA. Η μητέρα του ήταν εκείνη που του χάρισε μια πλαστική μπασκέτα και κάπως έτσι έγινε το πρώτο βήμα στον δρόμο μιας ιδιαίτερας μπασκετικής καριέρας.

Πρόκειται για ένα πνεύμα ελεύθερο, έναν άνθρωπο που, όπως φαίνεται από την προσωπική του ιστορία, είναι αρκετά απείθαρχος. Βρέθηκε με υποτροφία σε αμερικανικά σχολεία και το επόμενο βήμα ήταν η Γκρέσια στην Κόστα Ρίκα, η πρώτη του προσπάθεια για επαγγελματικό μπάσκετ. Όπως ήταν αναμενόμενο όμως, η σκληρή πειθαρχία δεν ταίριαζε καθόλου στον ίδιο και σύντομα, βρέθηκε πίσω στον Καναδά.

Στα 21 του, ξεκίνησε να δημιουργεί για πρώτη φορά περιεχόμενο με τη βοήθεια της οικογένειάς του, τα αδέλφια του στη λήψη και το μοντάζ, ο πατέρας του στην προπόνηση. «Εάν κάνω αυτό που ξέρω, πιστεύω θα γίνει viral» είχε πει. Η παρουσία του στο γήπεδο συνοδευόταν από το λεγόμενο trash talk, επιθετική συμπεριφορά και λίγος τραμπουκισμός δηλαδή για να μπεις στο μυαλό του αντιπάλου. Στη συνέχεια, αυτή η ιδέα έγινε παγκόσμια. Ο ίδιος ταξιδεύει σε διάφορες χώρες όπου σε αλάνες και γήπεδα προκαλεί τους αντιπάλους με ένα ιδιαίτερο ragebait για να προσπαθήσουν να τον νικήσουν.

Η δομή του περιεχομένου ήταν και παραμένει πολύ απλή. Ένας εναντίον ενός, πέντε σουτάκια για τη νίκη και μπόλικο βρισίδι. Και όντως, όπως ήταν πολύ αναμενόμενο και πάλι, μάζεψε χιλιάδες followers πολύ σύντομα. Με αυτόν τον τρόπο, δημιούργησε ένα είδος content που κατάφερε να τραβήξει την προσοχή και εκτοξεύτηκε σε Instagram και TikTok με εκατομμύρια like. Δεν είναι όμως πολύ αρεστός σε όλους και μπροστά στο όνειρο και τον δηλωμένο στόχο για επαγγελματικό μπάσκετ (ακόμη και στην Ελλάδα) αρκετοί απλώς γελάνε.

«Απλά είμαι πολύ ανταγωνιστικός»

Όταν κάνεις σχέδια, ο Θεός γελάει λέει το γνωστό ρητό. Στην περίπτωση του Kiatipis, γελάνε όσοι παρακολουθούν Euroleague και NBA. Σε Reddit, Instagram και TikTok, η παρουσία του είναι κόκκινο πανί και τα σχόλια δεν είναι ιδιαίτερως υποστηρικτικά. Αρκετοί τονίζουν στα σχόλια πως το να παίζεις σουτάκια με αγνώστους που τους προκαλείς, δεν έχει και πολλή σχέση με αυτό που συμβαίνει στα παρκέ του πρωταθλητισμού.

Είναι δεδομένο πως ο Kiatipis έχει επενδύσει στο ragebait. Σε ένα βίντεο, δέχεται μια μπουνιά στο στόμα από κάποιον που προκάλεσε. Τα σχόλια υποστηρίζουν...αυτόν που έριξε την μπουνιά. Ο Kiatipis ξέρει να γίνεται αντιπαθητικός, προκλητικός για το περιεχόμενό του. Είναι αδιαμφισβήτητα ο βασιλιάς της digital basket culture και όχι άδικα. Όμως το να μπορέσει κάποιος να φτάσει στον πρωταθλητισμό με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι εύκολο.

«Στο παρκέ, δεν είμαι φίλος κανενός» είχε πει στο παρελθόν, τονίζοντας πως έτσι είναι και στην κανονική ζωή μακριά από τα social media. Ανταγωνιστικός, διεκδικητικός ή απλά επιθετικός γιατί του αρέσει να κερδίζει. Δεν ξέρω πόσα μπορεί να πετύχει κανείς στο επαγγελματικό μπάσκετ επειδή απλά είναι τσαμπουκάς. Μπορεί αυτή η συμπεριφορά να εξυπηρετεί τον αλγόριθμο, αλλά στα μπασκετικά παρκέ δεν υπάρχουν αλγόριθμοι. Υπάρχει πειθαρχία, σκληρή δουλειά και ομαδικότητα.

Η πραγματικότητα είναι διαφορετική από την digital πραγματικότητα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Kiatipis, όπου κι αν εμφανίζεται, τραβάει την προσοχή δημιουργώντας φίλους και φανατικούς εχθρούς. Αρκεί αυτό για μια καριέρα;