Το μεγαλύτερο μυστήριο της Άγκαθα Κρίστι δεν γράφτηκε σε μυθιστόρημά της, αλλά στην πραγματική της ζωή

Η Άγκαθα Κρίστι παραμένει μέχρι σήμερα, η πιο διάσημη συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. Δεν την αποκαλούσαν τυχαία, “Βασίλισσα του Εγκλήματος”. Τα βιβλία της, που εκτιμάται πως έχουν πουλήσει 1 δισεκατομμύριο αντίτυπα στα αγγλικά, και ένα ακόμη δισεκατομμύριο σε 103 άλλες γλώσσες, έγιναν best-seller, ενώ οι ιστορίες της μεταφέρθηκαν στην μικρή και μεγάλη οθόνη. Είχε μια μοναδική ικανότητα να δημιουργεί whodunnit μυθιστορήματα, που συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν νέες γενιές αναγνωστών και να εμπνέουν συγγραφείς της αστυνομικής λογοτεχνίας.

Κι αν η Άγκαθα Κρίστι ήταν “μανούλα” στο να δημιουργεί ιστορίες, γεμάτες μυστήριο και ανατροπές, η δική της σίγουρα ήταν εκείνη που συντάραξε τους φανατικούς αναγνώστες της. Το βράδυ της 3ης Δεκεμβρίου του 1926, η Άγκαθα έφτιαξε μια μικρή βαλίτσα, καληνύχτισε την επτάχρονη κόρη της, μπήκε στο αυτοκίνητό της και εξαφανίστηκε στο σκοτάδι. Προηγουμένως είχε έντονο καυγά με τον σύζυγό της, Άρτσιμπαλντ Κρίστι, ο οποίος της ανακοίνωσε πως ήταν ερωτευμένος με μία νεότερη γυναίκα.

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