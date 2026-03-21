Μία από τις πιο ιστορικές μάχες των Άγγλων μάλλον ήταν μύθος: Το «λάθος» με τη μάχη του Χέιστινγκς

Φανταστείτε κάτι ακραίο: Μαθαίνουμε ξαφνικά ότι ο Λεωνίδας δεν πήγε στις Θερμοπύλες με τα πόδια, αλλά με πλοία, και ότι η ιστορία για την πεζοπορία ήταν απλώς ένα λάθος στη μετάφραση. Κάπως έτσι μοιάζει αυτή η «παρανόηση», αυτός ο μύθος που εικάζεται πως ήταν η θρυλική μάχη του Χείστινγκς.

Θα εξηγήσουμε.

Η θρυλική πορεία 320 χιλιομέτρων του Βασιλιά Χάρολντ σε όλη την Αγγλία για τη Μάχη του Χέιστινγκς το 1066 είναι ένας «μύθος» που πιθανότατα δεν συνέβη ποτέ, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σε αυτό το θρυλικό γεγονός για την βρετανική ιστορία, ο Αγγλοσάξονας ηγέτης ηττήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 1066 από τον Ουίλιαμ τον Κατακτητή, ο οποίος έγινε ο πρώτος Φραγκο-Νορμανδός βασιλιάς της Αγγλίας.

Η αποφασιστική αυτή σύγκρουση, απεικονίζεται στην Ταπισερί της Μπαγιέ, η οποία πρόκειται να μεταφερθεί φέτος από τη Γαλλία στο Λονδίνο.

Ενόψει της έκθεσης της ταπισερί, που ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2026, νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας (UEA) αποκάλυψε ότι η ιστορία της περίφημης πορείας του Χάρολντ προς τη μάχη φαίνεται πως ήταν μια «παρανόηση», ένα λάθος στη μετάφραση

Η ιστορική αλήθεια, όπως έχει καταγραφεί

Μέχρι σήμερα, τα βιβλία ιστορίας δίδασκαν ότι ο βασιλιάς Χάρολντ έκανε κάτι υπεράνθρωπο: Αφού νίκησε τους Βίκινγκς στο Βορρά (Yorkshire), έμαθε ότι οι Νορμανδοί του Γουλιέλμου του Κατακτητή αποβιβάστηκαν στον Νότο (Hastings). Λέγεται ότι ανάγκασε τον στρατό του να τρέξει 320 χιλιόμετρα σε μόλις 10 μέρες μέσα στις λάσπες για να προλάβει τη μάχη. Αυτό παρουσιαζόταν ως μια ηρωική, απελπισμένη προσπάθεια που εξάντλησε τους στρατιώτες του, με αποτέλεσμα να χάσουν τελικά τη μάχη.

Η διάψευση

Όλη η θεωρία βασιζόταν σε μια φράση από το «Αγγλοσαξονικό Χρονικό» (ένα μεσαιωνικό ημερολόγιο γεγονότων). Η φράση έλεγε ότι ο στόλος του Χάρολντ «επέστρεψε σπίτι».

Οι παλιοί ιστορικοί νόμιζαν: Ότι ο Χάρολντ διέλυσε τον στόλο του, έστειλε τους ναύτες σπίτια τους και έμεινε χωρίς πλοία. Άρα, ο μόνος δρόμος ήταν η πεζοπορία.

Ο καθηγητής Τομ Λάισενς ανακάλυψε: Ότι η φράση «επέστρεψε σπίτι» σήμαινε απλώς ότι ο στόλος πήγε στη βάση του, στο Λονδίνο, και παρέμεινε έτοιμος για δράση.

«Εξέτασα τα στοιχεία για το αν είχε στείλει τον στόλο πίσω και διαπίστωσα ότι ήταν απλώς μια παρανόηση. Έψαξα στις πηγές για αποδείξεις μιας αναγκαστικής πορείας και διαπίστωσα ότι δεν υπήρχαν», δήλωσε ο Λάισενς, ο οποίος θα παρουσιάσει τα ευρήματα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης την Τρίτη.

Σύμφωνα με τον Λάισενς, η ιστορία του Χάρολντ και των ανδρών του που διασχίζουν αυτή την τεράστια απόσταση σε 10 ημέρες είναι «μη αληθοφανής». Ο ιστορικός επεσήμανε επίσης άλλες πρώιμες αναφορές που περιγράφουν τον Χάρολντ να στέλνει εκατοντάδες πλοία στο Χέιστινγκς μετά την απόβαση του Ουίλιαμ, γεγονός που υποδηλώνει ότι είχε ακόμα στόλο στη διάθεσή του.

«Η εκστρατεία του Χάρολντ δεν ήταν μια απελπισμένη κούρσα δρόμου σε όλη την Αγγλία, ήταν μια εξελιγμένη επιχείρηση ξηράς και θάλασσας. Η ιδέα μιας ηρωικής πορείας είναι μια επινόηση της Βικτωριανής εποχής που έχει διαμορφώσει την κατανόησή μας (ή την παρανόησή μας) για το 1066 εδώ και πάρα πολύ καιρό» είπε ο Λάισενς.

Η μήκους 68 μέτρων Ταπισερί της Μπαγιέ, η οποία αποτελεί δάνειο από τη Γαλλία, θα εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο για 10 μήνες. Το αν η μάχη του Χέιστινγκς ήταν τελικά, ένα μεταφραστικό λάθος, είναι μια συζήτηση που μόλις έχει ανοίξει.