Το μοναδικό γεύμα που δεν μπορούν να φάνε οι θανατοποινίτες

Αν ήξερες ότι σου απομένουν ελάχιστες ώρες στον πλανήτη, ποιο θα ήταν το τελευταίο πράγμα που θα επέλεγες να φας; Είναι το απόλυτο υπαρξιακό ερώτημα που οι περισσότεροι από εμάς αποφεύγουμε.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Unilad, οι επιλογές των πιο διαβόητων εγκληματιών της ιστορίας ξεπερνούν κάθε φαντασία, ισορροπώντας ανάμεσα στην απόλυτη λιτότητα και την προκλητική υπερβολή.

Οι διαβόητες παραγγελίες που έγραψαν ιστορία

Οι τελευταίες γαστρονομικές επιθυμίες των καταδίκων κρύβουν συχνά μια σκοτεινή, σχεδόν καθηλωτική γοητεία:

Τζον Γουέιν Γκέισι (Ο «Κλόουν Δολοφόνος»): Παράγγειλε έναν ολόκληρο κουβά με την αυθεντική συνταγή κοτόπουλου των KFC, 12 τηγανητές γαρίδες, τηγανητές πατάτες και μισό κιλό φρέσκες φράουλες.

Τίμοθι ΜακΒέι (Ο Βομβιστής της Οκλαχόμα Σίτι): Σνόμπαρε το κανονικό φαγητό και ζήτησε ένα απλό αλλά ιδιαίτερο επιδόρπιο: δύο πίντες παγωτό μέντα με κομματάκια σοκολάτας.

Λόρενς Ράσελ Μπρούερ (Ο άνθρωπος που κατέστρεψε το «έθιμο»): Το 2011, ο καταδικασμένος για ρατσιστικό φόνο Μπρούερ ζήτησε ένα αστρονομικό μενού. Δύο τηγανητές μπριζόλες κοτόπουλου, ένα τριπλό τσίζμπεργκερ με μπέικον και μια ολόκληρη πίτσα για κρεατοφάγους από την Pizza Hut.

Το twist; Δεν άγγιξε ούτε μπουκιά, δηλώνοντας προκλητικά ότι «δεν πεινούσε».

Η εξοργιστική αυτή υπερβολή ανάγκασε την πολιτεία του Τέξας να καταργήσει οριστικά και αμετάκλητα την παράδοση του τελευταίου γεύματος.

Σήμερα, η πολυτέλεια ενός custom μενού αποτελεί σπάνιο προνόμιο. Μόλις 12 πολιτείες των ΗΠΑ εξακολουθούν να επιτρέπουν στους θανατοποινίτες να ζητήσουν ένα ειδικό τελευταίο γεύμα, θέτοντας μάλιστα πολύ σφιχτά οικονομικά όρια:

Φλόριντα: Ανώτατο όριο τα 40 δολάρια.

Οκλαχόμα: Αυστηρό budget μέχρι 25 δολάρια.

Άλλες πολιτείες σερβίρουν απλώς το τυπικό, άνοστο φαγητό της καφετέριας των φυλακών, χωρίς καμία εξαίρεση.

Υπάρχει όμως ένας απαράβατος, παγκόσμιος κανόνας: Το αλκοόλ και ο καπνός είναι κομμένα για όλους. Θεωρούνται λαθραία είδη μέσα στο σωφρονιστικό σύστημα. Ο τελευταίος κρατούμενος που είχε την πολυτέλεια μιας «γουλιάς μπράντι» και ενός πούρου πριν την εκτέλεσή του ήταν ο Μανουέλ Φερνάντεζ, πίσω στο μακρινό 1835.

Γιατί όλοι ζητούν «τηγανητά»;

Μια αποκαλυπτική μελέτη του Πανεπιστημίου Cornell, που ανέλυσε 193 τελευταία γεύματα, έδειξε ότι οι κατάδικοι στρέφονται σταθερά στις ίδιες, βαριές επιλογές: μπριζόλες (ribeye ή T-bone), ζουμερά burgers, πίτσες και αναψυκτικά.

Αν υπάρχει μια λέξη που κυριαρχεί απόλυτα στις παραγγελίες, αυτή είναι το «τηγανητό». Τηγανητό κοτόπουλο, πατάτες, κρεμμυδοκρίκοι και τηγανητά θαλασσινά βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.