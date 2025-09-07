Μονή Σινά: Όταν ο Προφήτης Μωάμεθ προστάτευσε το μοναστήρι από τους Μουσουλμάνους

Η Μονή Σινά είναι το αρχαιότερο χριστιανικό μοναστήρι του κόσμου που οι πρόσφατες εξελίξεις την έφεραν ξανά στην επικαιρότητα. Η βιβλιοθήκη της, στο διάβα των αιώνων, διαθέτει μια από τις σπανιότερες συλλογές με χειρόγραφα που δεν έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Προστατευμένη με το άγριο φυσικό τοπίο της περιοχής, τους βράχους και τα βουνά σμιλεμένα από τον καυτό ήλιο της ερήμου, το μοναστήρι αποτελεί ιστορικό σημείο αναφοράς. Όχι όμως μόνο για τον Χριστιανισμό.

Το έγγραφο του Προφήτη Μωάμεθ

Ανάμεσα στους θησαυρούς της βιβλιοθήκης, υπάρχει ένα χειρόγραφο του 7ου αιώνα μ.Χ. που αντί για υπογραφή φέρει το αποτύπωμα μιας παλάμης. Είναι η παλάμη του ιερότερου προσώπου του Ισλάμ, του Προφήτη Μωάμεθ.

Το έγγραφο του Μωάμεθ | Youtube

Ήταν περίπου το 623 όταν το Ισλάμ αναδεικνυόταν σε δύναμη της ευρύτερης περιοχής. Η μοναστική παράδοση αναφέρει πως ο Μωάμεθ γνώριζε το μοναστήρι το οποίο μάλιστα επισκεπτόταν αρκετά συχνά. Το Σινά άλλωστε αναφέρεται στο Κοράνι ως ένας από τους ιερούς τόπους αφού εκεί ο Θεός έδωσε στον Μωυσή τις εντολές.

Η προστασία από τους Μουσουλμάνους

Οι μοναχοί ζήτησαν από τον Μωάμεθ ένα έγγραφο που θα εγγυάται την προστασία τους απέναντι στους Μουσουλμάνους. Το έγγραφο, που αρκετοί Μουσουλμάνοι μελετητές των επόμενων αιώνων θεωρούσαν αυθεντικό, περιγράφει πως όταν οι Χριστιανοί της περιοχής μαζεύονται για την προσευχή ή την λειτουργία τους, θα προστατεύονται στην ουσία από τους ίδιους τους Μουσουλμάνους.

Θα έχουν φορολογική απαλλαγή και επίσης η ίδια προστασία αφορά και τους προσκυνητές του μοναστηριού. Το έγγραφο του Μωάμεθ τονίζει με μεγάλη αυστηρότητα πως όποιος παραβιάσει αυτόν τον όρκο, θα είναι καταραμένος ενώπιον του Θεού.

Περίπου στις αρχές του 16ου αιώνα, οι Οθωμανοί μετέφεραν το έγγραφο στο παλάτι του σουλτάνου στην Κωνσταντινούπολη. Άφησαν όμως στο μοναστήρι ένα ακριβές αντίγραφο. Οι αιώνες πέρασαν και το έγγραφο του Προφήτη Μωάμεθ παραμένει για αρκετούς ένα εχέγγυο και μια ελπίδα για την ειρηνική συμβίωση ανάμεσα σε Χριστιανούς και Μουσουλμάνους.