Ο άνθρωπος που μπήκε στα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ για βασιλική στρωματσάδα και κρασί

Πολλοί άνθρωποι εκεί έξω παθιάζονται με τους γαλαζοαίματους, ακολουθούν τους ίδιους και διαβάζουν τις ιστορίες τους με την ίδια εμμονή που ένας διψασμένος πίνει γάργαρο νερό. Ο Μάικλ Φέιγκαν όμως, ήταν μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Την 8η Ιουλίου 1982, ενώ η βασίλισσα Ελισάβετ Β' φορούσε το νυχτικό της και ετοιμαζόταν να κάνει τη βραδινή της ρουτίνα, σ' ένα περιβάλλον απόλυτης (φαινομενικά) ασφάλειας, ο Φείγκαν έκανε βόλτες με τα παιδιά του έξω από το παλάτι. Στο μυαλό του όμως, έκανε υπολογισμούς. Πώς θα κατάφερνε να μπει στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, απλά για να αποδείξει ότι μπορεί να πετύχει κάτι τέτοιο.

Μέσα στο παλάτι

Το υπνοδωμάτιο της βασίλισσας φρουρούσε ένας πάνοπλος αστυνομικός, τα περισσότερα δωμάτια είχαν συστήματα συναγερμού και ένας περιμετρικός τοίχος τεσσάρων μέτρων περικύκλωνε τους αχανείς κήπους του παλατιού. Στις απολήξεις του βρισκόταν μεταλλικά καρφιά και συρματόπλεγμα. Κι όμως ο Φείγκαν το πίστευε. Μπορούσε.

Η διάρρηξη

Άφησε τα παιδιά στο σπίτι και γύρισε στο ίδιο σημείο, μόνος. Σκαρφάλωσε στον περιμετρικό τοίχο, αναρριχήθηκε σε ένα λούκι και μπήκε στο κτίριο από ένα ξεκλείδωτο παράθυρο. Ήταν το παράθυρο του δωματίου της καμαριέρας Σάρα Κάρτερ. Ήταν 11 το βράδυ και η Κάρτερ ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Όταν άκουσε θόρυβο, σηκώθηκε έντρομη και βγήκε έξω, κλείνοντας την πόρτα. Ο Φείγκαν όμως είχε ήδη μπει στα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ.

Τριγύριζε στους διαδρόμους, έβλεπε ταμπέλες με ονόματα, «Πριγκίπισσα Άννα», «Λοχαγός Μαρκ Φίλιπς», έξω από δωμάτια. Δεν πήγε να τους ξυπνήσει. Όταν στάθηκε μπρος στην κάμαρα του Πρίγκηπα Φίλιππου, την είδε άδεια. Τότε θυμήθηκε «είχαν πάει να συναντήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρείγκαν».

Ο Φείγκαν μπήκε στο δωμάτιο των ταχυδρομικών δεμάτων. Εκεί βρήκε ένα μπουκάλι ακριβού καλιφορνέζικου κρασιού. Διψούσε. Έβαλε ένα ποτήρι. Τελικά ήπιε το μισό μπουκάλι.

Εκείνη την ώρα η Κάρτερ είχε ήδη σημάνει συναγερμό και αναζητούνταν ο εισβολέας. Όμως κανείς δεν σκέφτηκε να ψάξει στο δωμάτιο του ταχυδρομείου. Ο Φείγκαν περίμενε εκεί μέχρι να σταματήσουν να ψάχνουν και βγήκε από τα ανάκτορα, ακριβώς όπως είχε μπει.

Το ξανάκανε;

Την επόμενη μέρα!

Βάζοντας σημάδι ένα ανοιχτό παράθυρο στη δυτική πλευρά των ανακτόρων, ο Φείγκαν κατάφερε να μπει στο δωμάτιο που βρισκόταν η συλλογή γραμματοσήμων του βασιλιά Γεωργίου Ε'. Επειδή όμως από αυτό το δωμάτιο δεν είχε πρόσβαση στο υπόλοιπο παλάτι, ξαναβγήκε από το παράθυρο και σκαρφάλωσε στο σωλήνα αποχέτευσης που οδηγούσε στο γραφείο ασφαλείας της βασίλισσας. Ήταν πολύ κοντά στο στόχο του.

Είχαν ενεργοποιηθεί δύο συναγερμοί, αλλά η αστυνομία θεώρησε πως είχαν χαλάσει. Συνέχισαν να κοιτάζουν το ταβάνι.

Ο Φείγκαν βολτάριζε πλέον ελεύθερα στα δωμάτια του επάνω ορόφου, θαύμαζε τα έργα ζωγραφικής, είπε και μια «καληνύχτα» σε μια καθαρίστρια που δεν κατάλαβε ποιός ήταν. Φρέναρε το βήμα του όταν διαπίστωσε πως είχε φτάσει εκεί όπου ήθελε να φτάσει. Στο δωμάτιο της βασίλισσας.

Κανονικά το δωμάτιο θα έπρεπε να φρουρείται, αλλά ο αστυνομικός της νυχτερινής βάρδιας είχε σχολάσει και ο αντικαταστάτης του είχε αργήσει. Θρυλείται πως είχε έξτρα δουλειά, να βγάζει βόλτα το σκυλάκι της βασίλισσας. Ο δρόμος για τον Φείγκαν ήταν στρωμένος.

Μπήκε στο δωμάτιο της βασίλισσας, ενώ εκείνη κοιμόταν. Ο Φείγκαν κάθισε στην άκρη του πουπουλένιου στρώματος και κοιτούσε με θαυμασμό το εμπριμέ νυχτικό της, δευτερόλεπτα πριν εκείνη ανοίξει τα μάτια της και διαπιστώσει πως ένας άγνωστος βρισκόταν στην άκρη του κρεβατιού της. ΣΟΚ.

Πόσο ψύχραιμη ήταν η βασίλισσά Ελισάβετ;

Η βασίλισσά κάλεσε το προσωπικό του παλατιού με όση ψυχραιμία είχε και μαζί κατέστρωσαν ένα σχέδιο. Να πάνε τον Φέιγκαν σε ένα δωμάτιο, λέγοντας του ψέματα ότι θα τον κεράσουν κρασί. Όταν οι λακέδες των ανακτόρων τον άφησαν στο δωμάτιο, εκεί εμφανίστηκε η αστυνομία. Ο Μάικλ Φείγκαν δεν προέβαλλε αντίσταση. Παραπέμφθηκε σε δίκη. Η βρετανική δικαιοσύνη έκρινε το αδίκημα του ως αστικό, διέταξε τον εγκλεισμό του για έξι μήνες σε ψυχιατρική κλινική.

Γιατί το έκανε;

Ο Μάικλ Φέιγκαν το έριξε στα μανιτάρια. Το έλεγε πολύ σοβαρά. Σε δηλώσεις του στην βρετανική τηλεόραση, αποκάλυψε πως είχε φάει πολλά πιάτα μανιταρόσουπας και τα μανιτάρια - που ήταν παραισθησιογόνα - του δημιούργησαν εμμονή. Η μητέρα του πάντως, είχε μια πιο ρεαλιστική εξήγηση. «Νομίζω ήθελε να της πει το πρόβλημα του. Άλλωστε η βασίλισσα φημίζεται πως είναι καλή ακροάτρια».

Με στοιχεία από: Fascinating Footnotes of History - Giles Milton