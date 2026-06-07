Ο «Επστάιν» της Βικτωριανής Εποχής: Το ανατριχιαστικό σκάνδαλο trafficking και ο δημοσιογράφος που μπήκε φυλακή

Η λίστα Επστάιν είναι κάτι που σίγουρα θα το συζητάμε για πολλά χρόνια ακόμη. Και κυρίως, πάντα θα μας σοκάρει και πάντα θα μας προκαλεί ανατριχίλα. Η αλήθεια είναι πως η φρίκη δεν είναι κάτι πρόσφατο, ούτε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εποχής που ζούμε. Μια ματιά στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν θα μας πείσει. Ήταν στη βικτωριανή Βρετανία του 1885, όταν μια υπόθεση trafficking έκανε την εμφάνισή της στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Η ηλικία συναίνεσης στη Βρετανία ήταν 13 έτη

Στη βικτωριανή κοινωνία που πίστευε στην ηθική καθαρότητα και στη συνεπακόλουθη ανωτερότητά της από τους υπόλοιπους λαούς της Γης, ένα σκάνδαλο λειτούργησε σαν καταλύτης εξελίξεων. Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα, οι πρωτοπόρες φεμινίστριες μιλούσαν για την εκμετάλλευση που υφίστανται οι γυναίκες παντού. Σε αυτή την κατηγορία, συμπεριέλαβαν και τις σεξεργάτριες παρόλο που η βρετανική νομοθεσία δεν τις προστάτευε καθόλου. Κι αυτός ήταν ο στόχος εκείνων των γυναικών που διαδήλωναν. Η προστασία όλων των γυναικών, όχι μόνο των έγγαμων ή άγαμων.

Σουφραζέτες διαδηλώνουν στη Βρετανία | Reddit

Περίπου από το 1875, η ηλικία συναίνεσης είχε αλλάξει. Από 12 σε...13 έτη! Κανείς όμως δεν θα φανταζόταν πως πίσω από τις φανταχτερές βιτρίνες της αυτοκρατορικής Βρετανίας, υπήρχε ένα σκάνδαλο που ίσως η λέξη φρίκη δεν είναι αρκετή για να το περιγράψει. Ένας «δαιμόνιος» εκδότης, ο Γουίλιαμ Τόμας Στιντ της εφημερίδας The Pall Mall Gazette έφερε την αλήθεια στο φως και εκτός από το σοκ, προκάλεσε τη Βουλή των Κοινοτήτων να νομοθετήσει, ώστε να προστατεύσει γυναίκες και παιδιά από το trafficking.

«Όσοι νομίζετε ότι ζείτε σε έναν παράδεισο αθωότητας, μη διαβάσετε το φύλλο της Δευτέρας»

Το trafficking για νεαρές γυναίκες (ακόμη και παιδιά) που εργάζονταν σε οίκους ανοχής ήταν ένα τρομακτικό κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Συχνά, οι σεξεργάτριες ναρκώνονταν και μεταφέρονταν σε οίκους ανοχής ή σε άγνωστες τοποθεσίες στην ηπειρωτική Ευρώπη. Παρόμοια μοίρα είχαν και τα μικρά παιδιά. Η πραγματικότητα ήταν εξίσου φρικιαστική και στους οίκους ανοχής που επισκέπτονταν οι αριστοκράτες και οι ευγενείς της χώρας.

Ένα πέπλο αρρωστημένης σιωπής κάλυπτε τη σκληρή αλήθεια. Μέχρι που ένας πληροφοριοδότης, προσέγγισε τον Στιντ και του έδωσε στοιχεία με λεπτομέρειες γι' αυτό που η βρετανική κοινωνία αγνοούσε ή δεν ήθελε να γνωρίζει.

Ο εκδότης Γουίλιαμ Στιντ | Wikipedia

Με λίγες λίρες μόνο, μπορούσε κανείς να αγοράσει...ένα παιδί. Ο Στιντ δεν αρκέστηκε στις πληροφορίες και ήθελε να δει ο ίδιος πόσο εύκολο ήταν να αγοράσει μια σεξεργάτρια για να τη στείλει στην Ευρώπη. Με τους συνεργάτες του και με πρώην σεξεργάτριες που είχαν επαφές σε οίκους ανοχής του Λονδίνου, ο Στιντ ξεκίνησε τη...διαδικασία και συνειδητοποίησε ο ίδιος αυτό που ο πληροφοριοδότης του είχε αναφέρει. Προαναγγέλoντας αυτό που ετοιμαζόταν να γράψει, ο Στιντ ενημέρωσε (με μια δόση click-bait) τους αναγνώστες του να μην διαβάσουν το φύλλο της επόμενης μέρας αν νομίζουν ότι ζουν σε έναν παράδεισο ή αν είναι πολύ ευαίσθητοι.

Όταν η είδηση βγήκε στην εφημερίδα του, η κοινωνία της εποχής σοκαρίστηκε σε τεράστιο βαθμό. Σε σειρά άρθρων, ο Στιντ περιέγραψε όλη τη διαδικασία με κάθε λεπτομέρεια, από το πώς κάποιος μπορούσε να αγοράσει κυριολεκτικά μια σεξεργάτρια ή ένα παιδί μέχρι την αποστολή σε οίκους ανοχής στην Ευρώπη.

Το άρθρο του Στιντ που αποκάλυψε το κύκλωμα | Wikipedia

Η Βουλή των Κοινοτήτων μπροστά στη λαϊκή κατακραυγή έσπευσε να αυστηροποιήσει τη νομοθεσία και να ανεβάσει την ηλικία συναίνεσης στα 16 έτη. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που παρατήρησαν πως ορισμένοι βουλευτές δίστασαν να δράσουν. Υπήρχε η υπόνοια πως τα μέλη της καλής κοινωνίας ήταν μπλεγμένα σε αυτό το σκάνδαλο.

Το παράδοξο είναι πως κανείς από τους εμπλεκόμενους ή συμμετέχοντες σε αυτό το άτυπο κύκλωμα trafficking δεν καταδικάστηκε. Ο μόνος που κατέληξε στη φυλακή ήταν ο Γουίλιαμ Στιντ. Καταδικάστηκε σε 3 μήνες φυλάκισης για τον ανήθικο τρόπο που ανέδειξε το θέμα. Από εκείνο το σημείο και ύστερα όμως, κανείς δεν μπορούσε να υποκρίνεται ότι δεν γνώριζε. Η αλήθεια έλαμψε χάρη στο θάρρος ενός δημοσιογράφου.