Ο Κέβιν Σπέισι πάσχει από μια μάλλον ανύπαρκτη ασθένεια

Παραμένει «στον πάγο» η επιστροφή του Κέβιν Σπέισι σε κινηματογραφική δράση για έναν πάρα πολύ σοβαρό λόγο. Ο ηθοποιός έχει μηνυθεί από την εταιρεία παραγωγής της σειράς House of Cards, λόγω της αποπομπής του από τον έκτο κύκλο της σειράς, που συνέβη ύστερα από τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση που του είχαν αναγγελθεί. Ο Σπέισι καλείται να καταβάλλει 31 εκατομμύρια δολάρια στους παραγωγούς του House Of Cards και προσπαθεί να βρει τον τρόπο για να γλιτώσει αυτή την υποχρέωση.

Tην περασμένη εβδομάδα, ο ηθοποιός Κέβιν Σπέισι κατέθεσε σε δικαστήριο στην περιοχή Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια σε δίκη που σχετιζόταν με το ζήτημα αυτό.

Ο Σπέισι παραδέχτηκε πώς είχε διαγνωστεί με «σεξουαλικά ψυχαναγκαστική συμπεριφορά» το 2017, μετά την εισαγωγή του στο κέντρο αποκατάστασης The Meadows στην Αριζόνα, ωστόσο στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι ένας επαγγελματίας υγείας τού είχε πει τότε πως κάτι τέτοιο δεν ίσχυε.

«Δεν μπορώ να το αμφισβητήσω επαγγελματικά, αλλά μπορώ να το αμφισβητήσω προσωπικά», δήλωσε ο ηθοποιός, σε μια προσπάθεια να «θολώσει τα νερά» των κατηγόρων του.

Συγκεκριμένα, στη δίκη, σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ, ο Σπέισι παραδέχτηκε ότι «...στην πραγματικότητα, με είχαν διαγνώσει ως σεξουαλικά ψυχαναγκαστικό. Δεν μπορώ να το αμφισβητήσω αυτό σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά μπορώ να το αμφισβητήσω σε προσωπικό».

Συνεχίζοντας, ο Σπέισι είπε ότι θεωρεί «πολύ προφανές πως ήθελαν να είμαι εθισμένος στο σεξ», αφού ο πρόεδρος της κλινικής φέρεται να του ζήτησε να γίνει εκπρόσωπος σε εκστρατείες για τον εθισμό στο σεξ. Επιπλέον, υποστήριξε ότι στα ιατρικά αρχεία του The Meadows βρέθηκαν σχόλια και δηλώσεις που ο ίδιος δεν έκανε ποτέ. Νοσηρές καταστάσεις.

«Έχουν την ιδέα ότι είχα βρετανική προφορά, ότι έχω σύζυγο», κατέθεσε ο Σπέισι, ο οποίος είναι ανύπαντρος και ανοιχτά γκέι. «Είχαν να κάνουν με άλλους 29 άνδρες. Δεν έχω ιδέα πώς κρατούν σημειώσεις. Απλώς λέω ότι αυτό δεν είναι κάτι που είπα, δεν είναι κάτι που έκανα» είπε ο Σπέισι που μάλλον δεν συμπαθεί την (ψεύτικη) ταμπέλα του «σεξουαλικά ψυχαναγκαστικού».

Τι έχει συμβεί

Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο με τις κατηγορίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης, με θύτη τον Κέβιν Σπέισι και θύματα νεαρούς άντρες, η εταιρεία Media Rights Capital ματαίωσε την παραγωγή του έκτου κύκλου επεισοδίω του House Of Cards. Η σειρά έπρεπε να γραφτεί από την αρχή, με διαφορετικό κεντρικό πρωταγωνιστή.

Η MRC υποστηρίζει ότι δικαιούται την αποζημίωση (έως και 100 εκατ. δολάρια) επειδή ο Σπέισι εισήχθη σε κλινική για εθισμό στο σεξ αμέσως μετά τις καταγγελίες και γι' αυτό μήνυσε την ασφαλιστική εταιρεία Fireman's Fund.

Η ασφαλιστική ωστόσο, ισχυρίζεται ότι οι απώλειες της MRC σχετίζονται άμεσα με τον αντίκτυπο στα μέσα ενημέρωσης από τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση που είχαν διατυπωθεί κατά του Σπέισι εκείνη την εποχή. Η υπόθεση της MRC έχει ήδη απορριφθεί δύο φορές στο δικαστήριο και ένας δικαστής ενημέρωσε την εταιρεία ότι η τρέχουσα δίκη θα είναι η τρίτη και τελευταία της προσπάθεια.

Σε μια μάλλον απέλπιδα προσπάθεια, η MRC κάλεσε τον Σπέισι να δείξει το ιατρικό ιστορικό του για να ενισχύσει την υπόθεσή της. Σε αντάλλαγμα για την κατάθεσή του, η MRC θα μείωνε την αποζημίωση ύψους 31 εκατομμυρίων δολαρίων που καλείτο να καταβάλει ο ηθοποιός. για φερόμενη παραβίαση των πολιτικών κατά της παρενόχλησης που προέβλεπε το συμβόλαιό του.

Θα βγει άκρη από αυτό το χάος;

Η «σεξουαλικά ψυχαναγκαστική συμπεριφορά» είναι μια κατάσταση που θρυλείται ότι διαγιγνώσκεται περισσότερο ως πρόφαση για την κάλυψη ατόμων που είναι εκτεθειμένα σε σκάνδαλα. Σίγουρα πάντως, δεν θα «καθαρίσει» τόσο γρήγορα το προφίλ του Κέβιν Σπέισι μέσα από μια τόσο περίπλοκη κατάσταση.