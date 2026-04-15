Ο πρώτος ελληνικής καταγωγής αστροναύτης δεν βγήκε από ανέκδοτο

Ανέκαθεν το όνομα Φίοντορ μας πήγαινε στον θρυλικό λογοτέχνη Ντοστογέφσκι. Υπάρχει όμως και μια εξαίρεση. Το όνομα του είναι Φιοντόρ (Θεόδωρος) Γιουρτσίχιν-Γραμματικόπουλος και είναι ο πρώτος ελληνικής (ποντιακής) καταγωγής κοσμοναύτης. Γεννήθηκε το 1959 στο Μπατούμι της Γεωργίας από Πόντιους γονείς και σπούδασε μηχανολόγος-μηχανικός αεροδιαστημικής στη Μόσχα. Ο Φίοντορ μεγάλωσε στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου, στον αδυσώπητο ανταγωνισμό μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και ΗΠΑ για την κατάκτηση της γης, του αέρα, του διαστήματος.

Το όνειρο του ήταν να γίνει κοσμοναύτης, να περπατήσει πάνω από τη Γη και να δοξάσει και τις δύο πατρίδες του, την ΕΣΣΔ και την Ελλάδα.

Τα πρώτα δύσκολα χρόνια σπούδασε στοΙνστιτούτο Αεροναυπηγικής Σεργκέι Ορτζονικίτζε και έκανε στόχο της ζωής του να φτάσει εκεί που δεν έφτασε κανένας άλλος. Το κατάφερε. Το 1999 είχε ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση και πιστοποίηση ως δοκιμαστής κοσμοναύτης και δύο χρόνια μετά, μετεκπαιδεύτηκε στο Jonhson Space Center της NASA, για τις αποστολές των διαστημικών λεωφορείων. Το 2004, δοκιμάστηκε σε κάτι ακόμα πιο απαιτητικό, στη διακυβέρνηση του σκάφους Soyuz, αλλά και ως μηχανικός πτήσης του διεθνούς διαστημικού σταθμού.

Αποστολές στο διάστημα

STS-112 (Οκτώβριος 2002): Η πρώτη του πτήση με το αμερικανικό Διαστημικό Λεωφορείο Atlantis. Διάρκεια: 10 ημέρες.

Expedition 15 (Απρίλιος – Οκτώβριος 2007): Εκτόξευση με το Soyuz TMA-10. Υπηρέτησε ως Διοικητής του ISS. Διάρκεια: 196 ημέρες.

Expedition 24/25 (Ιούνιος – Νοέμβριος 2010): Κυβερνήτης του Soyuz TMA-19 και Μηχανικός Πτήσης του ISS. Διάρκεια: 163 ημέρες.

Expedition 36/37 (Μάιος – Νοέμβριος 2013): Κυβερνήτης του Soyuz TMA-09M και Διοικητής του ISS. Σε αυτή την αποστολή έβγαλε την Ολυμπιακή Δάδα (Σότσι 2014) στο διάστημα. Διάρκεια: 166 ημέρες.

Expedition 51/52 (Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2017): Κυβερνήτης του Soyuz MS-04 και Διοικητής του ISS. Διάρκεια: 136 ημέρες.

Συνολικά Στατιστικά Καριέρας

Χρόνος στο Διάστημα: 672 ημέρες, 20 ώρες και 38 λεπτά.

672 ημέρες, 20 ώρες και 38 λεπτά. Διαστημικοί Περίπατοι (EVAs): 9 περίπατοι, συνολικής διάρκειας 59 ωρών και 28 λεπτών (το οποία συνιστά ένα από τα μεγαλύτερα ρεκόρ στην ιστορία των Ρώσων κοσμοναυτών).

Ο Φίοντορ Γραμματικόπουλος έχει λάβει το μετάλλιο του Ήρωα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (2008), το Space Flight Medal της NASA αλλά και την διάκριση του Τάγματος του Φοίνικα στη χώρα μας, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο Φιοντόρ Γιουρτσίχιν αποσύρθηκε επίσημα από το ενεργό σώμα των κοσμοναυτών τον Δεκέμβριο του 2019. Τα όνειρα του παραμένουν γεμάτα από αστέρια, πέρα από τον δικό μας ουρανό. Μάλλον ποτέ δεν είχε χρόνο να μάθει ποντιακά ανέκδοτα.