Ο Ross Edgley κατανάλωσε 41.000 θερμίδες σε 24 ώρες - Τι συνέβη στο σώμα του

Καμιά φορά αναρωτιόμαστε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη αντοχή. Μια απάντηση σε αυτή την απορία είναι η ιστορία του Ross Edgley. Με απόλυτη προσήλωση και βιώνοντας τεράστια σωματική καταπόνηση, ο 38χρονος αθλητής έφτασε το σώμα του στα άκρα για το νέο του ντοκιμαντέρ «Shark vs. Ross Edgley». Σκοπός του; Να ζήσει και να τραφεί όπως ένας καρχαρίας τίγρης.

Τρώγοντας σαν καρχαρίας

Αυτά τα μεγαλόπρεπα πλάσματα του ωκεανού ταξιδεύουν νηστικά για χιλιάδες μίλια, αλλά όταν βρουν τροφή, την καταβροχθίζουν με απίστευτη μανία. Για να βιώσει αυτή την ακραία κατάσταση στέρησης ο Ross κλείστηκε αρχικά σε έναν θάλαμο θερμότητας για 18 εξαντλητικές ώρες.

Έκανε συνεχώς ποδήλατο και έτρεχε για να αδειάσει τελείως τον οργανισμό του. Όταν βγήκε, η εικόνα του ήταν σοκαριστική και, όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος, το δέρμα του έμοιαζε πλέον διάφανο και λεπτό σαν χαρτί.

Εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ο πραγματικός εφιάλτης της «επανασίτισης». Ο στόχος του ήταν να καταναλώσει όσες περισσότερες θερμίδες μπορούσε μέσα σε ένα 24ωρο. Αφού πρώτα ενυδατώθηκε με ηλεκτρολύτες, κατανάλωσε ένα αδιανόητο μενού: 7 λίτρα αγγλικής κρέμας, τεράστια κομμάτια τσίζκεϊκ, πίτσα, fish and chips, 4 κουτιά παγωτό, 4 σοκολάτες Mars και δύο πρωινά με λουκάνικα και φασόλια.

Το τελικό αποτέλεσμα

Το τελικό νούμερο προκαλεί ίλιγγο: 41.103 θερμίδες! Μέσα σε μία μόλις μέρα, πήρε 10 ολόκληρα κιλά, υποβάλλοντας τον οργανισμό του σε ένα τρομακτικό στρες.Κι όμως, παρ' όλο τον πόνο και την απόλυτη υπερπροσπάθεια, η φύση του έδωσε ένα σκληρό μάθημα ταπεινότητας. Η ομάδα του υπολόγισε πως ένας πραγματικός καρχαρίας τίγρης, δαγκώνοντας ένα κομμάτι λίπους φάλαινας, θα καταβρόχθιζε 20.000 θερμίδες με μία μόνο δαγκωνιά.

Ο Ross παραδέχτηκε πόσο καλά ένιωθε με το ρεκόρ των 41.000 θερμίδων του, μέχρι τη στιγμή που κατάλαβε πως ο καρχαρίας θα χρειαζόταν ελάχιστη προσπάθεια για να τον ξεπεράσει. Είναι μια σκληρή και συνάμα αληθινή υπενθύμιση του πόσο μικροί και ευάλωτοι παραμένουμε μπροστά στο μεγαλείο του ζωικού βασιλείου και πως όσο κι αν προσπαθήσουμε δεν είμαστε ικανοί να το υπερνικήσουμε.