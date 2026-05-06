Ο Τσέχος «Δον Κιχώτης» Γιόσεφ Μέντσικ κυνήγησε τα τανκς των Ναζί με ένα άλογο

Στην ιστορία της Τσεχίας, ρίχνει βαριά τη σκιά της η περίοδος της ναζιστικής κατοχής. Μέσα στις σελίδες των βιβλίων, μπορεί κανείς να διαβάσει πολλά για το πώς ο Χίτλερ κατάφερε να επιβληθεί και πώς οι ναζιστικές στρατιές όρμησαν στις πόλεις. Ένας άνθρωπος που ζούσε σε ένα κάστρο, ντυμένος ιππότης, όρμησε στα τανκς έχοντας μόνο την πανοπλία και το σπαθί του. Η ιστορία του είναι μοναδική.

Ένας ιππότης βγαλμένος από μυθιστόρημα

To χωριό Ντόμπρς που γεννήθηκε ο Μέντσικ

Ο Μέντσικ κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην ψυχή του λαού της Τσεχίας. Για την ιστορία του, δεν γνωρίζουμε πολλά. Γεννήθηκε στο χωριό Ντόμπρς, μέσα σε ένα από τα δωμάτια του κάστρου, ήταν το μεγαλύτερο από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας. Από εκεί και ύστερα, οι πληροφορίες μπλέκονται και είναι δύσκολο να βρούμε την αλήθεια. Ο ίδιος με κάποιον τρόπο κατάφερε να αγοράσει το κάστρο και να το ανακαινίσει με δικά του έξοδα.

Το κάστρο του χωριού είχε υποστεί πολλά, κυρίως τη φθορά του χρόνου. Είχε μετατραπεί σε αποθήκη και για ένα διάστημα πτωχοκομείο. Ο Μέντσικ ανέλαβε την αναστήλωσή του και μαζί με αυτό, το γέμισε με κειμήλια από την εποχή του Μεσαίωνα, όταν δηλαδή το κάστρο ήταν λειτουργικό. Παράλληλα, κατάφερε σε ένα ταξίδι του στη Γαλλία να αγοράσει την πανοπλία και όλο τον εξοπλισμό ενός μεσαιωνικού ιππότη.

Από τότε που τα αγόρασε, δεν τα αποχωρίστηκε ποτέ. Τα φορούσε καθημερινά και ξεναγούσε κατοίκους και τουρίστες στο κάστρο. Ήθελε να ζει με τις αρχές του ιπποτισμού και έλεγε ότι είναι ο τελευταίος ιππότης.

Η είσοδος των Ναζί και η μάχη του Δον Κιχώτη

Η εισβολή των Ναζί στη Σουδητία το 1938

Το 1938 οι επεκτατικές βλέψεις του Χίτλερ πέρασαν σε νέα φάση και τα γερμανικά τανκς εισέβαλαν στην περιοχή. Όταν έφτασαν έξω από το κάστρο του Μέντσικ, έβαλε την πανοπλία του, ανέβηκε στο άλογό του και στάθηκε μπροστά τους επιχειρώντας να σταματήσει την προέλασή τους. Σύμφωνα με τις αναφορές, οι Γερμανοί στρατιώτες κοιτούσαν σαστισμένοι.

Ώσπου σε μια απέλπιδα προσπάθεια, με το όπλο του στο χέρι όρμησε πάνω στους Γερμανούς. Άγνωστο γιατί αλλά δεν τον πείραξαν. Πιθανότατα νόμιζαν ότι ήταν ψυχικά ασταθής. Όπως και να έχει, αυτός ο άνθρωπος που ζούσε στο χθες κατάφερε μόνος του να σταματήσει για λίγο τη ναζιστική πολεμική μηχανή.

Εν τέλει, έζησε μέχρι το 1945 οπότε είδε την απελευθέρωση της χώρας του, η οποία όμως λίγο μετά τον απομάκρυνε από το κάστρο του και το εθνικοποίησε. Πέθανε λίγο καιρό μετά στο σπίτι του γιου του. Το όνομά του επιβιώνει μέχρι και σήμερα σε διηγήσεις για το θάρρος του τελευταίου ιππότη της Ευρώπης.