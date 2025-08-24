Όταν ένα αστικό λεωφορείο έγινε κομμάτια πάνω στην Ακαδημίας

Πολλές φορές,μπαίνουμε στο λεωφορείο των αναμνήσεων και κοιτάμε στο παρελθόν με νοσταλγία, για μια εποχή που σήμερα, δείχνει πιο ρομαντική, πιο αθώα. Η δεκαετία του `90 δείχνει ένας τόπος υπέροχος και μαγικός, για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο: ήταν η εποχή που το «Τώρα» είχε πολύ μεγάλη αξία. Έπρεπε να είσαι εκεί για να προλάβεις να δεις την καλύτερη τηλεοπτική σειρά της χρονιάς, έπρεπε να είσαι εκεί που το καλύτερο ελληνικό ροκ γκρουπ έπαιζε για πρώτη φορά live, δεν μπορούσες να αφήσεις τίποτα στην τύχη, δεν υπήρχε κάτι που με λίγα κλικ θα το ζωντάνευε ξανά μπροστά σου. Αυτή η νοσταλγία τείνει να εξιδανικεύσει μια δεκαετία που είχε κι εκείνη τα προβλήματα της.

Στην εκπομπή «Επ`Αυτοφώρω», με την βοήθεια του YouTube μεταφερόμαστε 31 χρόνια πίσω, στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της Ακαδημίας, εκεί που βρίσκονται οι αφετηρίες των αστικών λεωφορείων. Εκεί, ο δημοσιογράφος Νίκος Κακαουνάκης (RIP) μας μεταδίδει τη ρυμούλκησή του λεωφορείου 222, με προορισμού την περιοχή του Ζωγράφου. Στην περιοχή επικρατει νευρικότητα, θυμός, ίσως και πανικός, ενώ νεκροί και τραυματίες ανασύρονται από το λεωφορείο. Τι έχει συμβεί;

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου, το λεωφορείο είχε σοβαρά τεχνικά προβλήματα στο εμπρόσθιο μέρος του μηχανισμού του και είχε γίνει ισχυρή σύσταση ο οδηγός να μην το μετακινήσει από ή προς πεζοδρόμιο, μια μανούβρα που έκαναν αρκετοί οδηγοί της εποχής. Ο οδηγός φαίνεται πως προσπάθησε να πατήσει γκάζι, αλλά έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να προσκρούσει στον κήπο της Ακαδημίας και να καταπλακώσει ανθρώπους που περπατούσαν αμέριμνοι.

Βγήκε κάποια άκρη απ' όλο αυτό;

Όχι ιδιαίτερα, οι συγκοινωνίες της νεοσύστατης τότε ΕΘΕΛ (Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων, είχε συσταθεί από τον ΟΑΣΑ) συνέχισαν να είναι ένα μεγάλο χάος, αν και από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του `90, τα λεωφορεία αυξήθηκαν σημαντικά (750 από το 1998 ως το 2001), ενώ μπήκε σε λειτουργία και το Μετρό.