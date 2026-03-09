Όταν οι ΗΠΑ «έφαγαν πόρτα»: 4 φορές που οι σύμμαχοι αρνήθηκαν να βοηθήσουν τον Λευκό Οίκο

Η Ισπανία κατάφερε με σθένος να υψώσει το ανάστημά της μπροστά στην πολεμική μηχανή των ΗΠΑ. Εξοργίζοντας τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Πέδρο Σάντσεζ δήλωσε ξεκάθαρα την αντίθεσή του σε αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή με πρωτοβουλία ΗΠΑ - Ισραήλ. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Λευκός Οίκος γνώρισε την απόρριψη από μια χώρα - σύμμαχο και μέλος του ΝΑΤΟ.

Καναδάς

Ο Λέστερ Πήρσον με τον Λίντον Τζόνσον | Reddit

Για να είμαστε ξεκάθαροι, η στάση του Καναδά ήταν κάπως αμφιλεγόμενη. Ένα μέρος των Καναδών ήταν υπέρ του πολέμου το 1965 και όσοι είχαν διπλή υπηκοότητα κατατάχθηκαν στον Αμερικανικό στρατό και έφυγαν για το Βιετνάμ. Η ηγεσία της χώρας όμως καταλάβαινε το ρίσκο που ενείχε η στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ. Ναι μεν η πολεμική βιομηχανία του Καναδά παρείχε όπλα και βόμβες στους Αμερικανούς, αλλά τα επίσημα χείλη δήλωναν την ξεκάθαρη άρνησή τους στις «κρούσεις» του Λευκού Οίκου για αποστολή στρατευμάτων.

Όταν ο πρωθυπουργός του Καναδά, Λέστερ Πήρσον, βραβεύτηκε από το πανεπιστήμιο της Φιλαδέλφεια και στην ομιλία του επέκρινε την πολεμική προσπάθεια των ΗΠΑ, ο εκρηκτικός Λίντον Τζόνσον του απάντησε ως γνήσιος Τεξανός: «ήρθες στο σαλόνι μου και κατούρησες το χαλί μου»!

Ηνωμένο Βασίλειο

Αντιπολεμική διαδήλωση στο Λονδίνο | Reddit

Η ιδιαίτερη σχέση που απολαμβάνουν ΗΠΑ - Ηνωμένο Βασίλειο έχει περάσει από διάφορες φάσεις λατρείας…και όχι τόσο λατρείας. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ένας από τους πλέον σταθερούς συμμάχους των Αμερικανών στη Δυτική Ευρώπη, η χώρα που (θεωρητικά) τους λέει πάντα «ναι». Όταν όμως ο Τζόνσον ζήτησε από τον Βρετανό πρωθυπουργό, Χάρολντ Γουίλσον, στρατιωτική βοήθεια για τον πόλεμο του Βιετνάμ, η απάντηση ήταν αρνητική.

Εκείνη την περίοδο παράλληλα, η βρετανική οικονομία δεν ήταν στα καλύτερά της και η κυβέρνηση των Εργατικών είχε ζητήσει βοήθεια από τις ΗΠΑ. Ο Τζόνσον ήταν αρκετά ξεκάθαρος: θα λάβετε την οικονομική υποστήριξη που θέλετε εφόσον στείλετε έστω δύο ταξιαρχίες στο Βιετνάμ. Ο Γουίλσον ήταν κι αυτός ξεκάθαρος: ευχαριστούμε, αλλά όχι!

Ισπανία

Ισπανοί στρατιώτες στο Ιράκ | Wikipedia

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ισπανία απαντά αρνητικά σε αιτήματα των Αμερικανών. Ο Σάντσεζ βέβαια έκανε μια αναφορά στην ομιλία του στο αντιπολεμικό κίνημα του 2003. «No a la guerra» δήλωναν κατά του πολέμου στο Ιράκ οι Ισπανοί, το επανέλαβε τις προάλλες ο Ισπανός ηγέτης. Βέβαια, η συντηρητική κυβέρνηση του Αθνάρ είχε υποστηρίξει τους Αμερικανούς ενθουσιωδώς το 2003.

Όταν όμως οι Σοσιαλιστές του Θαπατέρο κέρδισαν τις εκλογές του 2004 και σε συνδυασμό με τον απόηχο της τρομοκρατικής επίθεσης που συγκλόνισε τη Μαδρίτη, η Ισπανία πήρε μια ιστορική απόφαση. Μονομερώς και χωρίς να ενημερώσει τον Λευκό Οίκο, απέσυρε τα στρατεύματά της από το Ιράκ. Παρά τις αντιδράσεις, όπως τώρα, έτσι και τότε, η ισπανική κυβέρνηση δεν έκανε πίσω.

Γαλλία

Ο Γάλλος πρόεδρος, Ζακ Σιράκ με τον Αμερικανό ομόλογό του | AP

Όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφάσιζε το 2003 για ενέργειες κατά του Ιράκ, η Γαλλία ήταν σταθερά κατά μαζί με τη Γερμανία, τη Ρωσία και την Κίνα (τα παράξενα παιχνίδια της Ιστορίας). Η αμερικανική εισβολή ξεκίνησε και στελέχη της γαλλικής κυβέρνησης κατέκριναν ανοιχτά και με ιδιαίτερη σφοδρότητα τη στάση των ΗΠΑ. Ήταν δεδομένο πως οι Αμερικανοί δεν χρειάζονταν τη στρατιωτική βοήθεια των Γάλλων, αφού οι πιστοί τους σύμμαχοι υπό την ηγεσία του Τόνι Μπλερ τους είχαν δώσει (σχεδόν κυριολεκτικά) γη και ύδωρ.

Η άτεγκτη άρνηση των Γάλλων σε συνδυασμό με τη δήλωσή τους πως θα μπλοκάρουν με βέτο οποιαδήποτε απόφαση του ΟΗΕ που θα εγκρίνει επιθετικές ενέργειες προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των Αμερικανών. Επειδή όμως δεν είχαν να κάνουν πολλά για να εκφράσουν την οργή τους, αρκέστηκαν στο να μετονομάσουν τις τηγανητές πατάτες (French fries) στα εστιατόρια του Κογκρέσου σε «Freedom fries»!