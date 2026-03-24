Πόσο εύκολο είναι να βρεις τον αριθμό του κινητού του Ντόναλντ Τραμπ

Αν επιχειρήσουμε να αναζητήσουμε τις λέξεις "Trump Mobile" online, θα βρούμε αμέσως μια διαφήμιση για ένα πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας 5G με προνομιακές χρεώσεις για «τους σκληρά εργαζόμενους του αμερικάνικου έθνους», όπως λέει η σχετική διαφήμιση του επίσημου ιστότοπου των προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν λανσαριστεί με έμπνευση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Φανταστείτε να είχαμε στην Ελλάδα μια «σύνδεση Κυριάκος Μητσοτάκης» σε κάποιον πάροχο κινητής τηλεφωνίας και πόσα βιτριολικά αστεία θα είχε εμπνεύσει.

Με το κινητό του Ντόναλντ Τραμπ τι γίνεται;

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι το απολαμβάνει να αφήνει το πρωί στο γραφείο του το κινητό του και να κάνει "boom-boom-boom", δηλαδή να δονείται διαρκώς από ανθρώπους όλων των ηλικιών, όλων των κοινωνικών τάξεων, όλων των επαγγελμάτων, που κάπου το βρήκαν και θέλουν να του μιλήσουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ποτέ δεν ενδιαφερόταν για τα προσχήματα σε κάθε του επικοινωνία ή/και πολιτική επιλογή, δεν θα το κάνει ούτε για τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου. Μπορούν όλοι να τον αποκτήσουν, αρκεί να έχουν τις κατάλληλες διασυνδέσεις.

Σε δημοσίευμα του περιοδικού The Atlantic, δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν: «Ειλικρινά, είναι απλώς εξωφρενικό. 'Έχω ακούσει για διευθύνοντες συμβούλους που προσφέρουν χρήματα για τον αριθμό του. Έχω ακούσει για τύπους των κρυπτονομισμάτων (crypto bros) που προσφέρουν κρυπτονομίσματα για να τον αγοράσουν.».

Το κινητό του Τραμπ πωλείται σαν ζεστό ψωμάκι ανάμεσα σε επιχειρηματίες που θέλουν μια πληροφορία, ένα νεύμα, για να δώσουν το πράσινο φως στην επόμενη τους επένδυση. Δεν είναι μόνοι αυτοί.

Οι δημοσιογράφοι έχουν αρχίσει τα «παζάρια»μεταξύ τους. Ανταλλάσουν σαν αυτοκόλλητα Panini τα στοιχεία επικοινωνίας πολιτικών ηγετών ή και σελέμπριτι, προκειμένουν να φτάσουν σε αυτά του Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι εκτός ελέγχου», δήλωσε ο δεύτερος αξιωματούχος για μια κατάσταση που ο ίδιος ο Τραμπ απολαμβάνει, όχι όμως οι συνεργάτες του.

Σύμφωνα με το περιοδικό, τόσοι πολλοί άνθρωποι καλούν τώρα τον Τραμπ στο προσωπικό του iPhone, που οι σύμβουλοί του έχουν σταματήσει να προσπαθούν να παρακολουθούν τις κλήσεις. Μόνο ορισμένες από αυτές προέρχονται από αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στη συσκευή. «Είναι κυριολεκτικά η μία κλήση δημοσιογράφου μετά την άλλη', είπε ο πρώτος αξιωματούχος».

Γιατί είναι τόσο λάθος αυτό;

Μεταξύ των κατόχων του αριθμού του Τραμπ λέγεται ότι αρκεί να τον πετύχεις ευδιάθετο και ξεκούραστο και θα σου μιλήσει. Συνήθως για όχι παραπάνω από πέντε λεπτά, ενώ αν δεν του αρέσει αυτό που ακούει, θα κλείσει το τηλεφώνημα χωρίς προειδοποίηση. Ο κίνδυνος σε αυτή την κατάσταση είναι ξεκάθαρος: Κάποιος που παρακάμπτει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας του Λευκού Οίκου και μιλάει κατευθείαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, μπορεί να έχει κακόβουλο σκοπό.

Μπορεί να του δώσει λανθασμένες πληροφορίες ή να τον πείσει για μια θεωρία συνωμοσίας, προκαλώντας μια αντίδραση που οι συνεργάτες του θα κληθούν στη συνέχεια να μαζέψουν. Πόσες κωμικές σειρές θα μπορούσε να γεννήσει όλο αυτό το κωμικοτραγικό γεγονός;