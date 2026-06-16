Πριν το Tinder, υπήρχε το καμάκι: Το πολύ ελληνικό φαινόμενο του καλοκαιριού

Υπήρχε μια εποχή χωρίς εφαρμογές. Ήταν τότε, περίπου μετά την πτώση της χούντας, που οι άνθρωποι ήταν ορεξάτοι, υπήρχαν ελπιδοφόρες προοπτικές για το μέλλον και ο ελληνικός τουρισμός είχε αρχίσει να παρουσιάζεται ως η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Και σχεδόν σε κάθε τουριστική πύλη, σε κάθε σημείο εισόδου ανθρώπων που έρχονταν για διακοπές, εμφανιζόταν και ένας πολύ χαρακτηριστικός τύπος που φλέρταρε με τις τουρίστριες και «φλέρταρε» με το cancel (με σύγχρονους όρους)!

Καλοκαίρι και γκρικ καμάκι

Η Ελλάδα της δεκαετίας του '70 ήταν ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος. Μόνο μέσα από τις καλτ ταινίες μπορούμε λίγο να αντιληφθούμε την ατμόσφαιρα της εποχής. Ο δυτικός κόσμος, και μέσα σε αυτόν και η Ελλάδα, ζούσε την επανάσταση γύρω από το σεξ. Βέβαια, η απελευθέρωση των ηθών ήταν κάτι που δεν έγινε αυτόματα. Χρειάστηκαν αρκετές δεκαετίες για να σπάσει το συντηρητικό απόστημα που καθόριζε τις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων.

Πρέπει να τοποθετήσουμε το θέμα στη διάστασή του. Το λεγόμενο ελληνικό καμάκι ήταν κάτι σαν επιβεβαίωση για τους νεαρούς άνδρες, που πάλευαν να εκπληρώσουν τον...κοινωνικό τους ρόλο σε μια εποχή που η γυναίκα είχε ελάχιστα δικαιώματα. Το όλο φαινόμενο ξεκίνησε στη Ρόδο, την προμετωπίδα του ελληνικού τουρισμού. Σε διάφορα σοκάκια και σημεία από τα οποία περνούσαν τουρίστριες, μπορούσες να δεις άνδρες με εφαρμοστές βερμούδες, ανοιχτά κοντομάνικα πουκάμισα με την τρίχα να δεσπόζει και συχνά, χρυσή αλυσίδα στον λαιμό.

Για να προσεγγίσουν μια τουρίστρια, παρουσιάζονταν ως ξεναγοί δίνοντας συμβουλές. Ύστερα έκαναν πρόταση για ποτό και χορό και το πράγμα προχωρούσε. Στο ντοκιμαντέρ «Οι Κολοσσοί του έρωτα» βλέπουμε αρχειακό υλικό που αφορά τους Έλληνες μαέστρους του φλερτ. «Κάνω την πρόταση και αν η κοπέλα δεχθεί, προχωράμε. Αν μου πει ότι έχει αγόρι, φεύγω» σημειώνει στην κάμερα της τότε κρατικής τηλεόρασης ένας κάτοικος της Ρόδου.

Η προέλευση και το τέλος

Δεν είναι απόλυτα σαφές από πού και πώς γεννήθηκε αυτό το όνομα. Σύμφωνα με ορισμένες θεωρίες, χρησιμοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο στο Ναύπλιο για πρώτη φορά. Το φαινόμενο άρχισε να κορυφώνεται τη δεκαετία του '80 με την κουλτούρα της ντίσκο. Η διασκέδαση και το σκληρό φλερτ πήγαιναν μαζί. Η πανδημία του AIDS όμως έκοψε απότομα τη φόρα του καμακιού. Παράλληλα, η κουλτούρα της ντίσκο άρχισε να πεθαίνει.

Πώς θα μπορούσαμε να ορίσουμε το καμάκι; Ήταν οι άνδρες που ήθελαν την ερωτική επιβεβαίωση χωρίς δεσμεύσεις (σε μια κοινωνία ειδικά που η σχέση συνδεόταν άμεσα με τον γάμο) και οι τουρίστριες από το εξωτερικό με άλλες αντιλήψεις και σεξουαλικά απελευθερωμένες, ο τέλειος συνδυασμός δηλαδή για να γεννηθεί αυτή η ακραία μορφή φλερτ.

Με το πέρασμα των χρόνων, όπως ήταν αναμενόμενο, το καμάκι εξελίχθηκε από καθημερινή πρακτική σε καλτ φαινόμενο άλλων εποχών. Αμφιβάλλω αν χρειάζεται να το θυμόμαστε με νοσταλγία. Χρειάζεται απλώς να θυμόμαστε πως οι εποχές άλλαξαν. Και μάλλον, ευτυχώς.