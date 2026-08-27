Ροκάροντας με μπούργκα: Το αφγανικό συγκρότημα που ξεγέλασε τους θρησκευτικούς φανατικούς

Στο άκουσμα της λέξης «μπούργκα», ο δυτικός κόσμος φέρνει αυτομάτως στο μυαλό του την απόλυτη υποταγή. Ένα ασφυκτικό, μπλε ύφασμα που σβήνει την ταυτότητα και τη φωνή της γυναίκας. Όμως, το 2002, μέσα στα ερείπια της Καμπούλ, τρεις νεαρές γυναίκες έκαναν την απόλυτη ανατροπή: χρησιμοποίησαν το σύμβολο της κοινωνικής τους φυλακής ως την τέλεια ασπίδα, για να φτιάξουν το πρώτο γυναικείο indie-rock συγκρότημα στην ιστορία της χώρας.

Επανάσταση με μπούργκα

Λίγους μήνες μετά την πτώση του πρώτου καθεστώτος των Ταλιμπάν (μετά την αμερικανική εισβολή), η μουσική επιτράπηκε ξανά στο Αφγανιστάν, τουλάχιστον στα χαρτιά. Σε ένα μουσικό εργαστήρι που διοργάνωσε το γερμανικό Ινστιτούτο Γκαίτε, μια 25χρονη, γνωστή μόνο με το μικρό όνομα Nargiz, έκατσε δειλά πίσω από τα ντραμς. Μαζί με άλλες δύο φίλες της αποφάσισαν να παίξουν δυτική ροκ. Το ρίσκο, ωστόσο, ήταν θανάσιμο. Αν οι γείτονες ή οι θρησκευτικοί φανατικοί μάθαιναν ποιες ήταν, το λιντσάρισμα θα ήταν η πιο πιθανή κατάληξη.

Η λύση που βρήκαν ήταν ιδιοφυής μέσα στον σουρεαλισμό της. Φόρεσαν την παραδοσιακή μπλε μπούργκα («shuttlecock») όχι από υποταγή, αλλά για να κρύψουν τα πρόσωπά τους. Πίσω από διπλοαμπαρωμένες πόρτες, χωρίς να το γνωρίζουν ούτε οι ίδιες οι οικογένειές τους, οι τρεις γυναίκες έπαιζαν ηλεκτρική κιθάρα και ντραμς, απολύτως ανώνυμες.

Με τη βοήθεια Γερμανών παραγωγών, ηχογράφησαν το πρώτο τους κομμάτι, το «Burka Blue». Ένα τραγούδι με αιχμηρούς στίχους για το παράδοξο της νέας αφγανικής πραγματικότητας, σχολιάζοντας την αμηχανία τού να φοράς μπούργκα τη στιγμή που τα δυτικά τζιν κατακλύζουν τις αγορές της Καμπούλ. Το βίντεο κλιπ, με τις τρεις μπλε φιγούρες να ροκάρουν με ηλεκτρικές κιθάρες, κυκλοφόρησε στην Ευρώπη, έφτασε στα κλαμπ της Γερμανίας και προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση.

Όμως, ο φόβος δεν τις εγκατέλειψε ποτέ. Μετά το 2003, το συγκρότημα εξαφανίστηκε σιωπηλά. Άλλοι λένε ότι η τραγουδίστρια διέφυγε στο Πακιστάν, άλλοι ότι επέστρεψαν στην αφάνεια για να σώσουν τη ζωή τους. Σήμερα, με τους Ταλιμπάν να ελέγχουν ξανά πλήρως το Αφγανιστάν, απαγορεύοντας ακόμα και την ίδια τη γυναικεία φωνή στους δημόσιους χώρους, η εικόνα του συγκροτήματος μοιάζει με μια φωτεινή, ανεξήγητη ρωγμή στον χρόνο. Μια στιγμή που τρεις γυναίκες πήραν το απόλυτο σύμβολο της καταπίεσής τους και το έκαναν τέχνη.