Τα 10 μουσεία που δεν ξέραμε καν ότι υπάρχουν στην Ελλάδα

Από τα σχολικά μας χρόνια συνδέσαμε τα μουσεία με την έννοια του βαρετού. Κι ενώ αυτή η αντίληψη είναι φοβερά άδικη, υπάρχουν μουσεία ανά την ελληνική επικράτεια που εκτός από σημεία πολιτισμού, κουβαλάνε το μεράκι και το όραμα ανθρώπων που σκέφτηκαν να δημιουργήσουν κάτι διαφορετικό. Χώροι με σπάνια εκθέματα μοναδικής ομορφιάς ή μοναδικής ιδιαιτερότητας, που τραβούν την προσοχή και κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του επισκέπτη.

1. Μουσείο Συναισθημάτων, Αθήνα

Στον Λόφο του Φιλοπάππου, ένα μουσείο που ασχολείται με συναισθήματα. Μια εξαιρετικά όμορφη και δημιουργική προσπάθεια που αναδεικνύει την αξία της συναισθηματικής καλλιέργειας και ανάπτυξης. Μέσα από εκθέματα και διαδραστικές εκθέσεις ενθαρρύνει παιδιά και εφήβους να εξερευνήσουν τον ξεχωριστό κόσμο των συναισθημάτων. Παράλληλα, διοργανώνει βιωματικά σεμινάρια για ενήλικες. Κεντρικός άξονας είναι ο συμβολικός κόσμος της τέχνης, των παραμυθιών και του παιχνιδιού. Ιδρύθηκε το 2006 και είναι μέλος του είναι μέλος του HOI «Hands On International» Διεθνούς Συμβουλίου Παιδικών Μουσείων.

2. Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη & Ελένης Γαρεδάκη, Χανιά

Ο Γιάννης Γαρεδάκης, ιδρυτής της εφημερίδας «Χανιώτικα Νέα», μαζί με την σύζυγό του Ελένη, είχαν ένα όραμα. Ξεκινώντας από μια ιδιωτική συλλογή με τυπογραφικά κειμήλια, δημιούργησαν το 2005 το πρώτο μούσειο στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο στην τέχνη της τυπογραφίας. Τα εκθέματα περιλαμβάνουν εκτός από μηχανήματα περασμένων αιώνων, γωνία βιβλιοδεσίας, σπάνια βιβλία από τον 19ο αιώνα αλλά και χώρο αφιερωμένο στην φωτογραφία με εξαρτήματα και αντίστοχο υλικό.

3. Μουσείο Άρτου, Αμφίκλεια

Ένας χώρος που καλεί τον επισκέπτη να δει το ψωμί αλλιώς, ως αποτέλεσμα της σχέσης του ανθρώπου με τη γη και όχι μόνο. Το μουσείο δημιουργήθηκε το 2003 με την υποστήριξη της Ακαδημίας Αθηνών. Ακολουθώντας την πορεία του άρτου ήδη από την σπορά της γης, ο επισκέπτης θα συναντήσει εργαλεία για κάθε στάδιο της διαδικασίας. Ταυτόχρονα, στα εκθέματα περιλαμβάνονται οικιακά σκεύη αλλά και αναφορές για την αξιοποίηση του άρτου στην χριστιανική τελετουργία και λατρεία.

4. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας & Μανιταριών, Μετέωρα

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων περιλαμβάνει στις εκθέσεις του και το Μουσείο Μανιταριών. Οι συλλογές του παρουσιάζουν 350 είδη ζώων και 250 είδη μανιταριών, μοναδικά εκθέματα στην χώρα. Ως το πλέον πολυβραβευμένο μουσείο της Ελλάδας, στους χώρους του μπορεί κανείς να γνωρίσει την σπάνια ομορφιά και τα μοναδικά χαρακτηριστικά των μανιταριών μέσα από γλυπτά αντίγραφα. Συνάμα, μέσα από διοράματα, ο επισκέφτης έρχεται σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον στο οποίο διαβιούν ζώα της ελληνικής πανίδας και όχι μόνο.

5. Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας «Δ. Νομικός», Σαντορίνη

Στην παραλία της Βλυχάδας στη Σαντορίνη υπάρχει ένα μουσείο σπάνιας ομορφιάς και ιστορίας. Αφιερωμένο σε ένα μοναδικό τοπικό προϊόν, το μουσείο τομάτας ήταν για πολλές δεκαετίες πριν, ένα από τα εργοστάσια επεξεργασίας τομάτας της οικογένειας Νομικού. Το 2014 ξεκίνησε η λειτουργία του μουσείου και ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή με την ιστορία αυτού του παραδοσιακού προϊόντος του νησιού, τις μεθόδους επεξεργασίας αλλά και οπτικοακουστικές αφηγήσεις ανθρώπων που εργάστηκαν στο εργοστάσιο.

6. Μουσείο Μπάσκετ ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη

Ήταν το 1919 όταν ο ήχος από μια μπάλα μπάσκετ να χτυπάει στο παρκέ ακούστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο χώρος που η ΧΑΝΘ έφερε το δημοφιλές άθλημα στα ελληνικά δεδομένα μετατράπηκε σε μουσείο το 2013 με σκοπό την ανάδειξη του ρόλου της αδελφότητας στη διάδοση του μπάσκετ. Ο επισκέπτης μπορεί να δει φανέλες, υποδήματα και μετάλλια από τη δεκαετία του '50 και μετά. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, υπάρχει έκθεση αφιερωμένη στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδος.

7. Μουσείο Αφής, Αθήνα

Πρόκειται για ένα μουσείο που όμοιό του δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Στον κόσμο, υπάρχουν μόνο πέντε μουσεία αφής. Η δημιουργία του οφείλεται στο όραμα μιας πρωτοπόρου, της Λαυρεντίας Πρωτοπαπαδάκη, pρόεδρου του Δ.Σ. του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος. Ιδρύθηκε το 1984 και στις εκθέσεις του περιλαμβάνει πιστά αντίγραφα αγαλμάτων, αγγείων και χρηστικών αντικειμένων που τα πρωτότυπα βρίσκονται στα μουσεία της χώρας. Το σημαντικό εδώ είναι πως ο επισκέπτης καλείται να προσεγγίσει την ιστορία του ελληνικού πολιτισμού μέσω της αφής αποκλειστικά και ο στόχος, παράλληλα, είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για την αναπηρία της τυφλότητας.

8. Εγκληματολογικό Μουσείο, Αθήνα

Τρομακτικά εκθέματα που συνθέτουν μια ξεχωριστή εμπειρία που σίγουρα, δεν είναι για όλους. Το Εγκληματολογικό Μουσείο ανήκει στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Ιδρύθηκε το 1932 από τον καθηγητή ιατροδικαστικής, Ιωάννη Γεωργιάδη. Τα εκθέματα περιλαμβάνουν κυρίως ιστορικά αντικείμενα που σχετίζονται με την άσκηση βίας και την ιστορία του εγκλήματος από τον 19ο αιώνα και μετά. Περιλαμβάνουν ακόμη ανθρώπινα ή ζωικά υπολείμματα, πειστήρια δηλητηριάσεων και πολεμικό υλικό. Σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν να πάτε με άδειο στομάχι...

9. Πυροσβεστικό Μουσείο, Παλλήνη

Το μοναδικό μουσείο αφιερωμένο στην πυροσβεστική ξεκίνησε την λειτουργία του το 2007. Τα εκθέματά του είναι ένα ταξίδι στον χρόνο, όταν η πυρόσβεση γινόταν με πενιχρά μέσα, με χειροκίνητες αντλίες πυρόσβεσης που ήταν ως επί το πλείστον ιππήλατες. Παράλληλα, ο επισκέπτης μπορεί να δει εργαλεία από άλλες εποχές, στολές ή ακόμη και φωτογραφικό υλικό. Το μουσείο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια κοιτίδα της ιστορίας της πυρόσβεσης και της τιτάνιας προσπάθειας των πυροσβεστών να προστατεύσουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή διαχρονικά.

10. Μουσείο Μέλισσας, Ρόδος

Και σε αυτήν την περίπτωση, έχουμε ένα σπάνιο μουσείο που ελάχισταν σαν κι αυτό υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Μουσείο Μέλισσας της Ρόδου δημιουργήθηκε από την «Μελισσοκομική Δωδεκανήσου» και στους χώρους του ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή με το θαύμα που λέγεται μέλισσα. Το Μουσείο εξερευνά την ιστορία της μελισσοκομικής γενικότερα και εκθέτει πέτρινες και διάφανες κυψέλες εξερευνώντας την διαδικασία παραγωγής μελιού. Εστιάζει παράλληλα στην βιολογία της μέλισσας και εξηγεί το πόσο σημαντική και απαραίτητη είναι για την ανθρώπινη ύπαρξη.