Τα 4 ιστορικά κειμήλια με «μαγικές» ιδιότητες

Υπάρχουν ορισμένα κειμήλια που ακροβατούν ανάμεσα στον μύθο και τον θρύλο, την Ιστορία και την φαντασία. Πότε χαρίζουν νίκες σε όποιον τα κατέχει και άλλοτε φέρνουν δεινά και δυστυχία σε όποιον τα αποσπάσει από την κύρια τοποθεσία τους. Σαν βγαλμένα από χολυγουντιανή παραγωγή ή μπορεί και όχι.

Διαμάντι Koh-i-Noor

105 καράτια, ένα από τα μεγαλύτερα διαμάντια του κόσμου, κομμάτι της συλλογής των βασιλικών κοσμημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ανακάλυψή του σχεδόν μυθολογική, τοποθετημένη κάπου στον 16ο αιώνα. Πέρασε από τα χέρια των μοναρχών της αυτοκρατορίας των Μουγκάλ, της δύναμης που κυβερνούσε την Ινδία μέχρι τον ερχομό των Βρετανών. Η κατάρα που το συνοδεύει ορίζει πως εκείνος που θα έχει στην κατοχή του αυτό το διαμάντι, θα έχει στην κατοχή του ολόκληρο τον κόσμο, αλλά θα βιώσει και όλες του τις δυστυχίες.

Μόνο ο Θεός ή μια γυναίκα μπορούν να το φορούν χωρίς συνέπειες. Γι’αυτό, από την εποχή της βασίλισσας Βικτωρίας, το διαμάντι κοσμεί μόνο τις συζύγους του εκάστοτε μονάρχη.

Το ξίφος του Αττίλα

Σύμφωνα με τον βυζαντινό ιστορικό Πρίσκο, κάποτε ένας βοσκός παρατήρησε πως μια μικρή αγελάδα από το κοπάδι του κούτσαινε επειδή είχε μια πληγή. Ακολουθώντας τα ίχνη της, ανακάλυψε ένα αστραφτερό ξίφος το οποίο μετέφερε απευθείας στον Αττίλα. Εκείνος θεώρησε αυτό το δώρο ένδειξη της θείας πρόνοιας για τον εαυτό του. Ορισμένοι θρύλοι από την Ουγγαρία περιγράφουν πως το όπλο του Αττίλα είχε μαγικές ιδιότητες, γι’αυτό και το αποκαλούσαν το ξίφος του Θεού.

Το ξίφος πιθανότατα θάφτηκε μαζί με τον Αττίλα και σύμφωνα με μαρτυρίες ανακαλύφθηκε ξανά γύρω στον 11ο αιώνα. Φυλάσσεται μέχρι σήμερα στην Βιέννη χωρίς πάντως να έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται όντως για το ίδιο.

Η Αγία Λόγχη

Πρόκειται για την λόγχη που σύμφωνα με την ευαγγελική διήγηση, οι Ρωμαίοι στρατιώτες χρησιμοποίησαν για να τρυπήσουν τα πλευρά του Ιησού. Από εκεί και ύστερα, η λόγχη χάνεται στον χρόνο και στην Ιστορία. Διάφορες και εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους αναφορές την τοποθετούν σε δεκάδες σημεία στον χάρτη. Βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στην κεντρική Ευρώπη, στην Αντιόχεια, ακόμη και στην Βρετανία που την μετέφερε ο Ιωσήφ της Αριμαθαίας. Στον κάτοχό της χάριζε την απόλυτη νίκη ενάντια στους εχθρούς του, γι’αυτό και δημιουργούσε εμμονή σε στρατηλάτες και ηγέτες.

Σύμφωνα με παρόμοιες αναφορές, ο Καρλομάγνος την είχε πάντα μαζί του όταν βρισκόταν σε εκστρατεία. Το ίδιο και ο Μέγας Κωνσταντίνος. Το ίδιο περίπου και οι σταυροφόροι που την ανακάλυψαν στους Αγίους Τόπους και θεώρησαν την εύρεσή της ως ουράνια επιβεβαίωση του σκοπού τους. Την ίδια μανία για την λόγχη φαίνεται να είχαν και οι Ναζί. Πάντως σήμερα, υπάρχουν διαφορετικές λόγχες στην Ρώμη, την Βιέννη, την Αρμενία και την Αντιόχεια χωρίς να γνωρίζει κανείς ποια είναι (κι αν είναι) η πραγματική.

Η Κιβωτός της Διαθήκης

Από τις σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης σε ταινία του Ιντιάνα Τζόουνς. Κατασκευασμένη από ξύλο ακακίας και διακοσμημένη με χρυσάφι, σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή, ώστε να κουβαλάει στο εσωτερικό της τις Δέκα Εντολές. Οι Ισραηλίτες την χρησιμοποίησαν για προστασία κατά την έξοδό τους από την Αίγυπτό, σύμφωνα με την βιβλική διήγηση, αλλά και για να καταλάβουν την Ιεριχώ.

Αφού την περιέφεραν για 7 ημέρες γύρω από την πόλη, τα τείχη της θαυματουργικά κατέρρευσαν την έβδομη ημέρα. Τα ίχνη της χάνονται γύρω στον 6ο αιώνα π.Χ. Μέχρι σήμερα, σε διάφορα μέρη του κόσμου, υπάρχουν εκείνοι που αναφέρουν πως έχουν στην κατοχή τους την πραγματική κιβωτό. Ας ευχηθούμε μόνο να μην προσπαθήσουν να την ανοίξουν!