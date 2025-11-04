Τα 90s μέρος 1ο: «Μπορείς να το αρνηθείς αυτό το χάπι» - Μάνα ρέιβερ και άλλες παράνοιες

Τα 90s επιστρέφουν με νέα επεισόδια podcast, ξεκινώντας από την ιστορία της «Μάνας Ρέιβερ». Πρόκειται για ένα ρέιβ πάρτι που γινόταν σε σπίτι στο Μεταξουργείο το 1997, όμως η αστυνομία είχε πληροφορίες και το «ντου» δεν άργησε να γίνει. Τις μέρες που ακολούθησαν, στις ειδήσεις ακούγονταν διάφορα φαιδρά και ανακριβή(ένας δημοσιογράφος που έκανε ρεπορτάζ από το Μεταξουργείο ανέφερε πως ακουγόταν «μουσική χέβι μέταλ» μεταξύ άλλων), ενώ στα τηλε-παράθυρα εμφανίστηκαν κάθε λογής εμπειρογνώμονες, από ψυχολόγους και δασκάλους μέχρι γονείς που προειδοποιούσαν πως «δεν γίνεται ρέιβ πάρτι χωρίς το χάπι ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ».

Κάπως έτσι γνωρίσαμε και τη «Μάνα Ρέιβερ» στο δελτίο ειδήσεων που παρουσίαζε ο Νίκος Ευαγγελάτος, στο κανάλι ΣΚΑΙ (νυν Alpha), με το δικηγόρο Γρηγόρη Βαλλιανάτο να κάνει ένα σύντομο πέρασμα, αλλά και ένα νεαρό θαμώνα ρέιβ πάρτι, να προσπαθούν από κοινού να εξηγήσουν πως τα ρέιβ πάρτι και η ηλεκτρονική μουσική δεν είναι τόσο «σατανικά» και τόσο συνδεδεμένα με τα ναρκωτικά όσο κάποιοι θέλουν να πιστεύουν. Τα κατάφεραν να αποτρέψουν αυτό το «κυνήγι μαγισσών»; Μάλλον όχι, αλλά προσπάθησαν φιλότιμα.

Στο επεισόδιο που ανοίγει αυτό το νέο κύκλο podcast, θα επιχειρήσουμε να ανασυνθέσουμε το κλίμα εκείνης της εποχής, με αποσπάσματα από το καλτ ντοκιμαντέρ του Αργύρη Ντινόπουλου και όχι μόνο. Θα ακούσουμε επίσης τη μαρτυρία μιας έμπειρης δημοσιογράφου που βρέθηκε σε ρέιβ πάρτι εκείνης της εποχής και παραλίγο να αφοριστεί από την εκκλησία.

Το επεισόδιο