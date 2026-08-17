Tα τραγούδια που σημάδεψαν τα καλοκαίρια της 00s εφηβείας μας

Είναι στιγμή που λίγο πριν σε πάρει ο ύπνος, ακούς την κλασική διαφήμιση του Compact Disc Club. Ανεξαρτήτως αυτού, τα καλοκαίρια μας είχαν τη δική τους μουσική, τα δικά τους τραγούδια που έγιναν αναπόσπαστα κομμάτια των αναμνήσεών μας σε εποχές που ήταν πιο ήσυχες. Πιο νορμάλ τολμώ να πω.

Safri Duo - The Bongo Song

Δύο τύποι από τη Δανία έβγαλαν αυτόν τον ύμνο της ηλεκτρονικής μουσικής στις αρχές του 2000. Το τραγούδι πολύ γρήγορα μπήκε στις playlist των clubs όλης της Ευρώπης και άγγιξε με μεγάλη ευκολία την κορυφή. Χρησιμοποιήθηκε και στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίντνεϊ το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς.

O-Zone - Dragostea Din Tei

Ανάθεμα κι αν καταλάβαινε κανείς τους στίχους. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε αφού ήταν στη μητρική γλώσσα του συγκροτήματος. Οι O-Zone από τη Ρουμανία έγιναν ο ορισμός του «one hit wonder». Ένα μιξ eurodisco και europop, το τραγούδι έκανε την εμφάνισή του το 2003 στη Ρουμανία και με γρήγορους ρυθμούς γκρέμισε τα ευρωπαϊκά charts.

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Edward Maya & Vika Jigulina - Stereo Love

Στης Μυκόνου τα στενά διάλεξε ο Edward Maya να ψάξει τη Vika Jigulina και να δώσει στο καλοκαίρι του 2009 έναν μοναδικό ήχο. Το «Stereo Love» βγήκε στις αρχές του έτους και μέχρι τον Δεκέμβριο είχε πιάσει κορυφή στα ευρωπαϊκά charts. Ήταν, παράλληλα, το τραγούδι του ελληνικού μπιτσόμπαρου!

Akcent - That's My Name

Πάλι ταξιδεύουμε στο 2009 για ένα τραγούδι που δεν έκανε ιδιαίτερη επιτυχία εκτός Βαλκανίων αλλά κυριάρχησε με ιδιαίτερη άνεση στα ελληνικά charts. Με την ίδια άνεση κυριάρχησε και σε όλα τα παραλιακά μπαράκια.

Modjo - Lady

To single των Modjo είναι ένα house και disco αλλά κυρίως, ήταν το τραγούδι που σημάδεψε το καλοκαίρι του 2000. Έγινε συνώνυμο της νοσταλγίας και δεν υπάρχει πάρτυ αφιερωμένο στη μουσική των 00s που να μην ακουστεί το «Lady».