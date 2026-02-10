Tι σημαίνει ο τίτλος «Μεγάλη Χίμαιρα« του Μ.Καραγάτση

Το βιβλίο «Μεγάλη Χίμαιρα» του Μ.Καραγάτση εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1936 και σήμερα, 90 χρόνια αργότερα, γνωρίζει μια ακόμα «καριέρα», μια νέα δημιουργική ανάσταση, μέσα από την μεταφορά του βιβλίου σε τηλεοπτική σειρά, η οποία προβάλλεται από την κρατική τηλεόραση, με μεγάλη επιτυχία. Συγκεκριμένα, το περασμένο Σάββατο η σειρά έριξε αυλαία και εφεξής θα συνεχίσει το ταξίδι της μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ertflix. Στο πρόσφατο παρελθόν, ο εγγονός του Καραγάτση, Δημήτρης Τάρλοου, είχε μεταφέρει το έργο και στο θέατρο, με μεγάλη επιτυχία.

Ποια είναι όμως η «Μεγάλη Χίμαιρα» και γιατί είναι «μεγάλη»;

Σύμφωνα με την μυθολογία, η «Χίμαιρα» περιγράφεται ως ένα μυθολογικό ζώο, που εξέπνεε φωτιά, είχε σώμα κατσίκας, κεφάλι λιονταριού, και η ουρά του κατέληγε σε φίδι. Σύμφωνα με άλλες περιγραφές, είχε περισσότερα από ένα κεφάλια, συνηθέστερα τρικέφαλος (κεφαλή λέοντα, κατσίκας και δράκοντα).

Στο βιβλίο του Καραγάτση η «Χίμαιρα» έρχεται στον πραγματικό κόσμο και ξεκινά ένα ταξίδι, πιθανόν χωρίς επιστροφή.

Είναι η ιστορία της Μαρίνας, μιας νεαρής Γαλλίδας που ερωτεύεται, παντρεύεται και ακολουθεί τον άντρα της στη Σύρα, στο πατρικό του σπίτι της Επισκοπής. Εκεί ζεί, κάτω από τον βαρύ, αποδοκιμαστικό ίσκιο της πεθεράς της. Καθώς η Μαρίνα συνδέει την τύχη της με τα βαπόρια του άντρα της, κάθε ψυχική αναταραχή της έχει περίεργες συνέπειες πάνω στη ζωή τους. Όταν έρχεται η οικονομική καταστροφή που είναι συνδεδεμένη με την ψυχική φθορά της ηρωίδας, τότε όλα μπαίνουν στο φαύλο κύκλο του έρωτα και του θανάτου.

Η «Χίμαιρα» κυκλοφόρησε πρώτη φορά σε μορφή νουβέλας, ως ένα ψυχογράφημα με στοιχεία ποιητικού ρεαλισμού, που προσεγγίζε την ηρωίδα με αποστασιοποίηση.Ο λόγος δεν «θύμιζε τη θάλασσα», δεν περιείχε εκτενείς φιλοσοφικές αναλύσεις και ποιητικές παραπομπές. Το έργο δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στο περιοδικό Νέα Εστία.

Το 1953, ο Καραγάτσης αποφάσισε να επιστρέψει στη «Χίμαιρα» και να περιγράψει ξανά, από μια πιο λυρική, φιλοσοφική σκοπιά το ταξίδι της σε αχαρτογράφητα νερά. Η «Μεγάλη Χίμαιρα» ήταν το αποτέλεσμα εκείνης της εργασίας, μια ανανεωμένη εκδοχή της νουβέλλας που είχε δημιουργήσει 17 χρόνια πριν.