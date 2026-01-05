Τηλέφωνα με καντράν και τηλεπαιχνίδια: Ο Γιώργος Παπαδάκης πέρα από το Καλημέρα Ελλάδα

Ο Γιώργος Παπαδάκης θρυλείται πως η ζωή του ήταν η δουλειά του και τούμπαλιν. Όντως αυτό αποδεικνύεται, τόσο από το το γεγονός ότι παρουσίασε τη μακροβιότερη ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, το «Καλημέρα Ελλάδα», όσο και από το ότι κατάφερε να κάνει παράλληλα και άλλα πράγματα στην τηλεόραση. Παρακάτω καταγράφουμε αξιοπρόσεκτες δουλειές του που δεν είχαν μέσα την λέξη «Καλημέρα» ή κάποιο παράγωγο της.

«Τρεις στον Αέρα» (1986-88)

Σεμίνα Διγενή, Νάσος Αθανασίου, Γιάννης Δημαράς και Γιώργος Παπαδάκης σε ρόλο μαέστρου/τροχονόμου/συντονιστή των ρεπορτάζ, των τηλεφωνικών κλήσεων που έβγαιναν στον αέρα και ένα σωρό άλλων πραγμάτων που συνέβαιναν στην αναλογική, 80ς εποχή της ελληνικής τηλεόρασης. Υπέροχη εκπομπή, ιστορικό ντοκουμέντο και εγχειρίδιο για το πώς βγαίνει το ρεπορτάζ με χαρτί, μολύβι (ή στυλό) κι ένα τηλέφωνο, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Ελλάς το Μεγαλείο σου (1990-91)

Τολμηρή εκπομπή ρεπορτάζ, που προβαλλόταν και αργά τη νύχτα (τα πιο τολμηρά επεισόδια). Τολμηρή, διότι έφερε στο τηλεοπτικό πλατώ προσωπικότητες όπως ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος για να μιλήσουν για την ομοφυλοφιλία (γκεστ στο κοινό ΚΑΙ ο Ανδρέας Ευαγγελόπουλος, αργότερα «εθνικός σταρ) ενώ δεν έλειψαν και οι συζητήσεις για θέματα όπως η νυχτερινή ζωή και ο αλκοολισμός.

«Δέκα Με Τόνο» (1996-97)

Ένα τηλεπαιχνίδι ερωτήσεων, από τα πολλά που έβγαιναν εκείνη την εποχή, που πόνταρε στη «ζεστή» φιγούρα του παρουσιαστή.

«Κόκκινη Κάρτα» (1995)

Έκανε «μεσημεράδικο» ο Γιώργος Παπαδάκης; Ναι, για πολύ λίγο (δεν ήταν του στυλ του, υποθέτουμε), χωρίς να γίνει προβοκατόρας, όπως πολλοί συνάδελφοι του εκείνη την εποχή και με καλεσμένους όπως την ηθοποιό Ρένα Παγκράτη!