«Την Παναγία δε θα τη βρίσεις»: Η ιστορία ενός σουρεάλ meme

Η ελληνική τηλεόραση (στο σκέλος των δημοσιογραφικών/ερευνητικών εκπομπών) των περασμένων δεκαετιών και ιδίως της δεκαετίας του 1990, χαρακτηρίζεται από ένα στοιχείο, την έλλειψη φίλτρων, τη διάθεση να τολμήσου να κάνουν τα πάντα, αρκεί ένα θέμα που φαίνεται πιασάρικο να έχει όντως απήχηση στους τηλεθεατές. Ένα παράδειγμα αυτού του μοτίβου είναι και η εκπομπή «Ζούγκλα», του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, που προβλήθηκε αρχικά από το κανάλι που είχε τότε (Μαίος του 1996) την ονομασία ΣΚΑΪ (νυν Alpha).

Σ' εκείνη την πρώτη εκδοχή της εκπομπής εντοπίζουμε ένα θέμα αρκετά αιχμηρό, που είχε να κάνει με μια ομάδα νεαρών, οι οποίοι είχαν προσηλυτιστεί από ιερέα σε μια αίρεση που - όπως λέγεται τουλάχιστον από τους γονείς - είχε να κάνει με Παλαιοημερολογίτες και έναν ιερέα που ίσως και να έχει επιχειρήσει να τους εκμεταλλευτεί σεξουαλικά.

Η εκπομπή συνοδεύει τους γονείς και μια δικηγόρο καθώς πάνε να βρουν τους νέους, που συγκατοικούν σε ένα χώρο ο οποίος παραπέμπει σε κοινόβιο. Προσπαθούν να τους βγάλουν έξω από το χώρο αλλά δεν τα καταφέρνουν. Οι νέοι όχι απλά είναι εξαγριωμένοι, αλλά δηλώνουν στη κάμερα πως έχουν αποκηρύξει τους γονείς τους, δεν τους αναγνωρίζουν. Μαζί έχουν ως σκοπό να χτίσουν ένα μοναστήρι και να πραγματώσουν μοναχική ζωή εκεί.

Και κάπως έτσι φτάνουμε σε αυτό το στιγμιότυπο, που έχει καταγράψει εκατομμύρια θεάσεις, στο YouTube, στα social media, ως εικόνα GIF.

Όλο το απόσπασμα από μια εκπομπή μεταδίδει λεπτό προς λεπτό τη θλίψη κάποιων γονέων και το βίαιο χωρισμό τους από τα παιδιά τους, με λυπητερή μουσική, σαν επεισόδιο δραματικής σειράς Τυπική ελληνική τηλεόραση.