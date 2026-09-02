Το «Y2K» ελληνικό καλοκαίρι: Η μόδα των 00s που είδαμε παντού φέτος

Το πόσο μάς έχουν επηρεάσει οι προηγούμενες δεκαετίες έχει αναλυθεί και αναλύεται εκτενώς τόσο σε εγχώρια όσο και σε διεθνή μέσα. Αρκεί να πατήσεις έναν πιο generic τίτλο όπως «Αναβίωση 90s ή 00s», για να διαβάσεις την κοινωνιολογική προσέγγιση του φαινομένου.

Το πιο ενδιαφέρον όμως κατά τη γνώμη μου σε αυτό, είναι, όχι τόσο να διαβάσεις απόψεις για την «επιστροφή την αναλογική εποχή» αλλά να παρατηρήσεις πώς οι εποχές αυτές έχουν επανέλθει στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Και ένας από τους τρόπους που αυτή έχει επιστρέψει, είναι μέσα από τη μόδα.

Η Y2K αισθητική είναι σήμερα παντού

Instagram/Dua Lipa

Για όσους δεν γνωρίζουν, το Y2K είναι η συντομογραφία του «year 2000». Το «Y» σημαίνει έτος (year), το «2» τον αριθμό δύο και το «K» σημαίνει κιλό/χιλιάδες. Η σημασία του έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Στο BBC διαβάζουμε ότι ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για ελάττωμα υπολογιστή γνωστό ως «σφάλμα Y2K». Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, υπήρχε ανησυχία ότι τα συστήματα υπολογιστών θα μπορούσαν να καταρρεύσουν όταν θα έφτανε το έτος 2000, καθώς τα έτη αναπαρίσταντο στα δεδομένα με μόνο δύο ψηφία (π.χ. «00» για το 1900 ή «99» για το 1999).

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Σήμερα, το Y2K, ή η αισθητική του Y2K, αναφέρεται γενικά σε μια εποχή μόδας, μουσικής, τεχνολογίας, σχεδιασμού και ποπ κουλτούρας, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Οι άνθρωποι που μεγάλωσαν τα χρόνια εκείνα, είναι κυρίως οι millennials και κάποιοι από τη Γενιά Z. Αυτή η γενιά θα θυμάται τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια ως μια εποχή μεγάλων ψηφιακών εξελίξεων, όπως τα κινητά τηλέφωνα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ως την πρώτη ομάδα που μεγάλωσε με το διαδίκτυο.

Η εποχή λοιπόν εκείνη είχε μια πολύ συγκεκριμένη αισθητική.

Έβλεπες παντού χαμηλοκάβαλα τζιν, crop tops, βελούδινες φόρμες, cargo παντελόνια, αθλητικές φόρμες, φανταχτερές αλυσίδες και άλλα. Μεγάλο μέρος του στυλ του Y2K ήταν πιο ρετρό και φουτουριστικό, με μεταλλικούς τόνους. Πολλά ρούχα και αξεσουάρ ήταν φωτεινά και πιο τολμηρά με τον δικό τους τρόπο, με τα ψυχρά μπλε αλλά και τα φλούο χρώματα όπως το πορτοκαλί και το κίτρινο.

Αυτά είναι και τα ρούχα που θα δεις να φοριούνται ξανά σήμερα. Στο ίντερνετ υπάρχουν εκατοντάδες βίντεο και φωτογραφίες από προφίλ στην Ελλάδα για την αναβίωση της μόδας των 00s.