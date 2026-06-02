Τα ρούχα των 90s που αγαπούν να φορούν σήμερα οι zoomers

Για να καταλάβεις πόσο επιδραστικά είναι μέχρι σήμερα τα 90s και ειδικά, ως προς τον τρόπο που ντυνόμαστε, δεν χρειάζεται καν να ανοίξεις κάποιο περιοδικό μόδας. Η επιρροή της δεκαετίας του '90 υπάρχει παντού εκεί έξω, αλλά ιδιαίτερα το 2026, μοιάζει ακόμη πιο έντονη και καθαρή. Ιδιαίτερα, στα παιδιά του μιλένιουμ, που γεννήθηκαν αργότερα και δεν την έζησαν ποτέ.

Η Gen Z έχοντας ως πύλη για την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, την τηλεόραση, τις ταινίες και τη μουσική, εμπνέεται και υιοθετεί τα χαρακτηριστικά κομμάτια της εποχής. Κλασικά cami τοπ, φαρδιά πουκάμισα, τζιν σε ίσια γραμμή, slip φορέματα, στενά, ορθογώνια ή oval γυαλιά ηλίου. Το ντύσιμο των 90s έχει εξελιχθεί σε ένα ξεκάθαρο δείγμα στυλ και αυτοπεποίθησης.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και η Σίνθια Νίξον στα γυρίσματα της σειράς Sex and the City (1998).

| Getty Images

Αυτό που έκανε τη μόδα της δεκαετίας του '90 πραγματικά επιδραστική, ήταν η απλότητα, η ευελιξία και η γκάμα της. Η μαγεία της δεκαετίας του '90 ήταν η αυθεντική έκφραση του προσωπικού στυλ. Γι' αυτό και συνεχίζει να έχει τόσο έντονη απήχηση μέχρι σήμερα.

Είχε καθαρές σιλουέτες, στυλ με αυτοπεποίθηση, μακριά από υπερβολές και επιτηδευμένους συνδυασμούς. Το ντύσιμο της δεκαετίας του '90 ήταν κομψό, αλλά δεν ήθελε πολλή σκέψη. Αυτήν την ισορροπία αναζητά σήμερα και η Gen Z, είτε ντύνεται για να πάει στη δουλειά, είτε για να βγει το βράδυ. Τα ρούχα ήταν εκεί για να εκφράσουν έναν τρόπο ζωής και όχι καλλωπισμό.

Το slip dress, τα φορέματα με τη σατινέ υφή, είναι από τα πιο καθοριστικά και ανθεκτικά στον χρόνο, κομμάτια των 90s. Τα βλέπουμε πολύ σήμερα, ίσως σε πιο ουδέτερα χρώματα, όπως το champagne ή και το μαύρο, αλλά και σε ρομαντικές εκδοχές. Τα ψηλοτάκουνα mules, η πιο δημοφιλής και συνδεδεμένη με τα 90s, επιλογή παπουτσιών, επιλέγονται φανατικά από το πρωί ως το βράδυ, συνδυασμένα όχι μόνο με φορέματα αλλά και με τζιν.

Ακόμη, η φούστα pencil, συνώνυμη με τον Calvin Klein της δεκαετίας του '90, δεν θα μπορούσε να λείπει από τα εμβληματικά κομμάτια της μόδας της εποχής.

Διαβάστε ακόμη: Peaky Blinders, Friends, Αναστασία: Δέκα σειρές που διαμόρφωσαν τον τρόπο που ντυνόμαστε

Ο κανόνας «φαρδύ παντελόνι, στενό τοπ» ήρθε κατευθείαν από τη δεκαετία του '90 και παραμένει μια από τις πιο κολακευτικές επιλογές σήμερα. Ένα ψηλόμεσο τζιν σε φαρδιά ή ίσια γραμμή, σε συνδυασμό με ένα εφαρμοστό λευκό t-shirt. Τα αξεσουάρ είναι το σημείο όπου η μόδα της δεκαετίας του '90 ζωντανεύει πραγματικά. Μια μεγάλη τσάντα ώμου ή μια τσάντα τύπου baguette. Ψηλοτάκουνα με τετράγωνη μύτη, κομψές μπότες, ή αθλητικά παπούτσια.

Από τα πιο κλασικά, καθημερινά ρούχα, τα cami τοπ με τις λεπτές τιράντες και το στρογγυλό ντεκολτέ, συνδυασμένα με ένα mom fit τζιν και ένα φαρδύ πουκάμισο ή με μια φούστα. Ξεκάθαρη έμπνευση Rachel Green από Τα Φιλαράκια.

Μην ξεχνάμε το ντύσιμο που γεννήθηκε με έμπνευση τη μουσική σκηνή των 90s, όταν η grunge επικρατούσε μέσα από τα άλμπουμ των Nirvana και των Pearl Jam. Το «grunge 90s girl» που μπορεί να βλέπεις στα social media είχε slip φορέματα με πιο σκληρά στοιχεία (αρβυλάκια), φαρδιά t-shirt με στάμπες από μπάντες, καρό πουκάμισα, ξεθωριασμένα τζιν και ασημένια κοσμήματα.

Η Kate Winslet στα 90s | Instagram

Η μόδα προχωρά, αλλά υπάρχουν δεκαετίες και τάσεις που την καθορίζουν και δεν εξαφανίζονται ποτέ. Εξελίσσονται, προσαρμόζονται και μας υπενθυμίζουν ότι το στυλ έχει κυρίως να κάνει με την αυτοπεποίθηση και με το να ξέρεις ποιος είσαι.