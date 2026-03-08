Υπάρχει το Κιλκίς; Ναι και συνδέεται με το Μπίλεφελντ και την Μέρκελ

Yπάρχει εδώ και χρόνια αυτή η συνομωσία. Αν αναζητήσουμε τη λέξη «Κιλκίς», θα βρούμε ένα σωρό εικόνες, σχόλια, video από ανθρώπους που νιώθουν μπερδεμένοι, που αναρωτιούνται «υπάρχει το Κιλκίς;» και αν τελικά υπάρχει «γιατί εγώ δεν έχω γνωρίσει κανέναν από εκεί;»

Είναι από τις περιπτώσεις που ένα αστείο διαδίδεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς online, που καταλήγει οριακά να γίνεται πιστευτό, να μας κάνει να αναρωτιόμαστε, να αμφιβάλλουμε για την πραγματικότητα.

Τελικά, υπάρχει το Κιλκίς;

Ίσως και να υπάρχει το Κιλκίς

Είχε κατεβάσει ομάδα στα «Παιχνίδια Χωρίς Σύνορα»

Έχει τον θρυλικό Κιλκισιακό στο ποδόσφαιρο

Κιλκισιάκος - 1999 | Eurokinissi

Έχει κάνει μια θριαμβευτική ομιλία στην κεντρική πλατεία ο Κώστας Σημίτης, παραμονές εθνικών εκλογών

Eurokinissi

Εντάξει, λογικά υπάρχει το Κιλκίς!

Τότε πώς έχει γεννηθεί αυτή η «θεωρία συνομωσίας»

Όλα ξεκίνησαν από την γερμανική πόλη Μπίλεφελντ, από τον τεχνικό υπολογιστών Ακίμ Χελντ, πριν από 22 χρόνια. Ο Ακιμ έκανε το λάθος να ανεβάσει στο Usenet (ένα παγκόσμιο δίκτυο από φόρουμ συζητήσεων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, ένα «πρωτόγονο» Ίντερνετ) την φράση «το Μπίλεφελντ δεν υπάρχει». Το είπε σαν αστείο. Ο ίδιος, χρόνια αργότερα, δήλωνε έκπληκτος για εκείνο το αστειάκι που έκανε κάποτε, το οποιο διαδόθηκε με εξωπραγματικούς ρυθμούς, έφτασε ως τα χείλη της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, έγινε σλόγκαν σε καμπάνια τουρισμού (για το Μπίλεφελντ) και έγινε πρότυπο για ένα σωρό άλλα αντίστοιχα αστεία, σαν αυτό για το Κιλκίς.

Τι είχε δηλώσει ο Ακίμ Χελντ στο περιοδικό Σπίγκελ:

«Η Μπίλεφελντ επιλέχθηκε καθαρά τυχαία. Το 1993 γιορτάζαμε σε μια φοιτητική εστία στο Κίελ. Στο πάρτι υπήρχε και ένας φοιτητής από τη Μπίλεφελντ. «Η Μπίλεφελντ δεν υπάρχει καν», σχολίασε χαριτολογώντας ένας φίλος. Στη συνέχεια συνεχίσαμε να αναπτύσσουμε την ιδέα. Τυχαία γεγονότα μας έδιναν κι άλλα υλικά. Για παράδειγμα, το φθινόπωρο του 1993, οδηγούσαμε από το Κίελ προς το Έσεν στην Α2. Υπήρχε τότε μια τεράστια εργοταξιακή ζώνη γύρω από τη Μπίλεφελντ, οπότε όλες οι έξοδοι προς τη Μπίλεφελντ ήταν καλυμμένες με πορτοκαλί ταινία. Αστειευτήκαμε: «Αλήθεια, έχουμε κάτι μεγάλο – η Μπίλεφελντ δεν υπάρχει!»

«Τον Μάιο του 1994 κάθισα, έφτιαξα ένα κείμενο από όλες τις ιδέες και το ανέβασα στην ομάδα Usenet «de.talk.bizarre».

«Υποτίμησα εντελώς το κείμενο. Μετά από περισσότερο από ένα χρόνο, συνειδητοποίησα ότι οι άνθρωποι ακόμα αναφέρονταν σε αυτό. Στη συνέχεια, το 1995 ή 1996, το μετέτρεψα σε κανονικό ιστότοπο»

Η Άνγκελα Μέρκελ

Το 2012, η τότε καγκελάριος της Γερμανίας παρίσταται σε εκδήλωση για να παρουσιάσει βραβείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Δημοσιογράφος παίρνει το θάρρος να τη ρωτήσει αν έχει ποτέ πάει στο Μπίλεφελντ. Η Μέρκελ δεν θυμόταν πότε είχε πάει τελευταία φορά εκεί. Βρήκε αφορμή να μετατρέψει αυτή την αδυναμία σε αστείο: Είπε «έχω την εντύπωση πως έχω πάει εκεί, αν όντως υπάρχει αυτή η πόλη». Συμπλήρωσε: «ελπίζω (μετά από αυτό που είπα) να με αφήσουν να παώ εκεί ξανά».

Tελικά υπάρχει το Μπίλεφελντ;

Εξαρτάται ποιόν θα ρωτήσετε. Δεν παίρνουμε όρκο.