Μίλτος Τεντόγλου: Το άλμα που τον... έστεψε βασιλιά της Ευρώπης, η αποθέωση στην Ελλάδα και ο επόμενος στόχος του

Στο μήκος ο κυρίαρχος στην Ευρώπη είναι ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,52μ. που του χάρισε ρεκόρ και τον έστεψε πρωταθλητή. Ο Ελληνας αθλητής από τα Γρεβενά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με την καλύτερη επίδοση που έχει σημειωθεί παγκοσμίως για τη φετινή χρονιά. Ο θρίαμβος του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου αποθεώθηκε στα ελληνικά social media και φαίνεται πως πλέον ο Μίλτος στοχεύει ακόμα ψηλότερα.

Ο Τεντόγλου έγινε ο 4ος αθλητής στην ιστορία του μήκους στην διοργάνωση, που καταφέρνει να υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, μετά τους Βίλεμ Λέχουμ (Γερμανία, 1934-38), ο Ιγκορ Τερ-Οβανεσιάν (ΕΣΣΔ, 1958-62) που είναι και ο μόνος με τρία χρυσά στο μήκος και Γκρεγκ Ράδερφορντ (Μ. Βρετανία, 2014-16).

Μίλτος Τεντόγλου: Το «χρυσό» άλμα

Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε με άκυρο άλμα στα 8.50, ωστόσο με αυτή την προσπάθεια έδειξε σε πόσο τρομερή φόρμα βρίσκεται. Στη συνέχεια κατάφερε να πιάσει τα 8.23, άλμα το οποίο τον έφερε στην πρώτη θέση, από την οποία και δεν ξεκόλλησε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στην τρίτη προσπάθεια έβαλε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά, φτάνοντας στα 8.35, ενώ λίγα λεπτά μετά κατάφερε αυτό που μας έδειξε στην πρώτη άκυρη προσπάθεια, καθώς «πέταξε» στα 8.52 και κλείδωσε ουσιαστικά το χρυσό, κάνοντας μάλιστα την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο.

Μίλτος Τεντόγλου: Ο επόμενος στόχος

Πλέον ο Μίλτος έχει το μυαλό του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023 που θα γίνει στη Βουδαπέστη και στο οποίο θέλει να κάνει ένα άλμα στα 9 μέτρα τονίζοντας, μάλιστα, πως «δεν του ξεφεύγει». «Ήταν πάρα πολύ καλός ο αγώνας για εμένα, έκανα αυτό που ονειρευόμουν, αυτό που πίστευα ότι μπορώ. Μεγάλο άλμα, ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει. Μπορεί ο αθλητής το ρεκόρ του οποίου κατέρριψα να ήταν εδώ, λέτε να ήταν εδώ; Ήταν απίστευτο, ο κόσμος ήταν πάρα πολύς, πραγματικά δεν υπάρχει κενή θέση. Η κερκίδα στο μήκος ήταν γεμάτη από την οικογένειά μου, φίλους μου, από την εθνική ομάδα, τους ευχαριστώ πολύ, έκαναν φοβερή κερκίδα. Είπα πριν από τον αγώνα στα παιδιά της ομάδας ότι αν ξεκινήσω με άκυρο, θα κερδίσω. Κι αυτό δεν είναι τυχαίο. Μπορείς να ρυθμίσεις το άκυρο, παρά να πατήσεις πίσω. Από εκεί και πέρα έκανα ένα safe άλμα, στο 8μ.52 είχα άπνοια και λέω "εδώ είμαστε". Έπρεπε να το εξασφαλίσω, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να βγει κόντρα αέρας, να βγει κρύο, έπρεπε να είμαι safe» τόνισε ο περιχαρής Μίλτος Τεντόγλου μετά το τέλος του αγωνίσματος.

«Ακόμη κι αν χάνω μερικούς αγώνες δεν έχει σημασία, γιατί είμαι σταθερά στο βάθρο, ακόμη και στα Diamond League, όλοι χάνουμε. Υπάρχει πολλή πίεση, είναι αρκετά δύσκολο αλλά το παλεύω και στους αγώνες μεταλλίου το γουστάρω πολύ. Σκεφτείτε ότι το πρώτο μου άλμα στον προκριματικό ήταν ένα μέτρο κάτω. Τώρα είχα σιγουριά με την φόρα μου, την έχω δουλέψει τόσο πολύ στο μυαλό μου που δεν μπορούσε να πάει κάτι λάθος. Έλεγα ok, αν έχει καλές συνθήκες, θα είμαι ok. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω, ό,τι καλύτερο μπορώ. Του χρόνου είναι το Παγκόσμιο και δεν θέλω να μου ξεφύγει. Και δεν θα μου ξεφύγει. Είμαι πολύ χαρούμενος, χρυσό μετάλλιο, ρεκόρ αγώνα, μεγάλη επίδοση. Αυτό ψάχνω σε κάθε διοργάνωση. Μπορούσα και στο Παγκόσμιο, αλλά είναι δύσκολο, εντάξει. Ήμουν δεύτερος, ok. Θεωρώ ότι κάθε άλτης του μήκους πρέπει να έχει στο μυαλό του τα εννέα μέτρα, εννοείται ότι το έχω κι εγώ στο δικό μου. Πολύ δύσκολο, θέλω μισό μέτρο ακόμα, θα προσπαθώ πάντα να το πλησιάσω», είπε ο Ελληνας αθλητής.

Μίλτος Τεντόγλου: Η αποθέωση

Αμέσως μετά τον θρίαμβο του Έλληνα αθλητή στο Twitter στήθηκε τρελό γλέντι με τους χρήστες του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης να αποθεώνουν με κάθε πιθανό και... απίθανο τρόπο τον πρωταθλητή Ευρώπης!

Οι πολιτικοί έστειλαν στα συγχαρητήρια τους

«Ακόμα μια μεγάλη διάκριση για τον χρυσό Ολυμπιονίκη στο άλμα εις μήκος Μίλτο Τεντόγλου», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. «Χρυσό μετάλλιο και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μόναχο, το δεύτερο σήμερα για τα ελληνικά χρώματα. Θερμά συγχαρητήρια!», προσθέτει. «Ελλάδα από Χρυσό! Οι επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό συνεχίζονται», αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σε ανάρτησή του στο Twitter. «Μετά το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μόναχο για την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, στα 35 χλμ βάδην, ήρθε ένα ακόμη αυτό του Μίλτου Τεντόγλου στο άλμα εις μήκος. Συγχαρητήρια!», προσθέτει.

«Για άλλη μια φορά στην κορυφή. Θερμά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου, χρυσό πρωταθλητή Ευρώπης στο άλμα εις μήκος»: με τα λόγια αυτά, στο Twitter, χαιρετίζει το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής τη νέα «χρυσή» επιτυχία του Τεντόγλου. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης αναφέρθηκε στο χρυσό μετάλλιο του Μίλτου Τεντόγλου, χαρακτηρίζοντας τον Έλληνα πρωταθλητή, Παγκόσμια αθλητική προσωπικότητα. Συγχαρητήρια και από τον Γενικό Γραμματέα, Γιώργο Μαυρωτά.

Στην μεγάλη αυτή επιτυχία αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Τι να πει κάποιος για τον χρυσό (και πάλι!) Πρωταθλητή Ευρώπης και Ολυμπιονίκη μας στο μήκος, Μίλτο Τεντόγλου; Τα συγχαρητήρια και τα μπράβο είναι λίγα μπροστά στην παγκόσμια αθλητική προσωπικότητά του και την εθνική προσφορά του. Μίλτο, σε ευχαριστούμε».

Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου ΠΑΛΙ!

Πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου με 8.52, τρομερή επίδοση, σχεδόν μισό μέτρο από τον 2ο, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ο κορυφαίος άλτης μήκους στον κόσμο με σταθερότητα στις μεγάλες επιδόσεις.

Μπράβο Μίλτο, μπράβο Γιώργο Πομάσκι

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, επισήμανε σε ανάρτησή του: «Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου ΠΑΛΙ! Πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου με 8.52, τρομερή επίδοση, σχεδόν μισό μέτρο από τον 2ο, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ο κορυφαίος άλτης μήκους στον κόσμο με σταθερότητα στις μεγάλες επιδόσεις. Μπράβο Μίλτο, μπράβο Γιώργο Πομάσκι».