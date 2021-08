Sex and the City: Τελικά χωρίζει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με τον Mr Big;

Όλοι περίμεναν μόλις ανακοινώθηκε το sequel του Sex and the City να δουν τη συνέχεια στη ζωή της Κάρι Μπράτσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) και του Mister Big (Κρις Νορθ). Οι φανατικοί του Sex and the City είχαν μεγάλη αγωνία για το αποτέλεσμα των σχέσεων, μιας και υπήρξαν αλλαγές στο καστ. Όταν ακούστηκε ότι στην ταινία θα επιστρέψει ο Τζον Κορμπέτ, πολλά ήταν τα σενάρια που ειπώθηκαν για το ποια θα είναι η σχέση του στη σειρά με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, που υποδύεται την Κάρι Μπράτσο.

Σύμφωνα τώρα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Page Six, διέρρευσαν κάποιες πληροφορίες από το σενάριο ότι το ζευγάρι Κάρι Μπράτσο - Mr.Big δεν θα έχει την εξέλιξη που θέλουν οι φαν αλλά χωρίζει και θα ακολουθήσει μάλιστα ένα στενάχωρο διαζύγιο. Κάτι που φαίνεται από τις πρώτες σκηνές και το υλικό που έχει διαρρεύσει, ότι η Κάρι Μπράτσο δεν θα είναι καλά. Η πολύπλοκη σχέση τους ξεκίνησε από την πρώτη σεζόν της τηλεοπτικής σειράς Sex and the City το 1998.

Image

Ωστόσο, το Pagesix αποκάλυψε ότι στη νέα σειρά της HBO Max, η δημοσιογράφος Κάρι «θρηνεί» για το διαζύγιό της με τις φίλες της ενώ τσακώνεται για τα οικονομικά με τον Mr.Big (Κρις Νοθ).

O Κρις Νορθ, ο γοητευτικός ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον άνδρα που είχε «κλέψει» την καρδιά της Κάρι Μπράτσο, και πάντα επέστρεφε στη ζωή της, εξήγησε πως αρχικά ένιωθε τεράστια αβεβαιότητα για το ρόλο του στη συνέχεια της σειράς, καθώς δεν γνώριζε αν είχε κάτι καινούργιο να προσφέρει στον χαρακτήρα του Mr. Big. «Ήταν, κατά κάποιον τρόπο, δημιουργικό δίλημμα, καθώς δεν ένιωθα πως είχα πράγματι κάτι να προσφέρω σε αυτόν το ρόλο», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο ηθοποιός.