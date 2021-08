Τζον Κορμπέτ: Παντρεύτηκε την θρυλική Μπο Ντέρεκ μετά από 20 χρόνια σχέσης

O κινηματογραφικός «αγαπημένος» της Νία Βαρντάλος στην ταινία «Γάμος αλά ελληνικά» αλλά και πρωταγωνιστής του Sex and the city, Τζον Κορμπέτ, παντρεύτηκε «μυστικά» την επί 20 χρόνια αγαπημένη του Μπο Ντέρεκ. Η ηθοποιός που για χρόνια αποτέλεσε την φαντασίωση των ανδρών συνεχίζει και στα 64 της χρόνια να είναι το ίδιο γοητευτική. Σε συνέντευξη της, η ηθοποιός και μοντέλο μιλώντας για τον σύντροφό της είχε δηλώσει «Με κάνει να γελάω όλη την ώρα. Είναι γεμάτος ζωή, γεμάτος χαρά. Εξακολουθώ να είμαι γοητευμένη μαζί του. Παίρνουμε τη ζωή μέρα με την ημέρα και νομίζω ότι ακόμα βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο» σημείωσε, λέγοντας ότι ο γάμος είναι μία υπέροχη δέσμευση που έχει νόημα όταν δύο νέοι άνθρωποι κάνουν οικογένεια και θέλουν να αποκτήσουν παιδιά.

Κι εκεί που όλοι νόμιζαν ότι είναι κατά του γάμου και πως ποτέ δεν πρόκειται να δεσμευτούν μιας και ζούσαν ήδη στην Σάντα Μπάρμπαρα σαν παντρεμένοι ήρθε η είδηση που κανείς δεν περίμενε.

O 60χρονος πλέον, Τζον Κορμπέτ έκανε την αποκάλυψη κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο The Talk του CBS την Τρίτη. «Τζέρι, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ξέχασα να σου το πω. Περίπου τα Χριστούγεννα παντρευτήκαμε. Με την Μπο παντρευτήκαμε» είπε και πρόσθεσε πως «Και αυτή είναι ίσως η πρώτη φορά που το λέω δημόσια - είμαστε πολύ κλειστοί άνθρωποι. Δεν κάναμε κάποια ανακοίνωση. Μόνο οι φίλοι και οι οικογένειές μας το ήξεραν».

John Corbett dishes on his bromance with “Sex and the City” co-star, Chris Noth and how people react when they see them together. pic.twitter.com/zqrH7Sepcz

— The Talk (@TheTalkCBS) August 3, 2021

Ο Αμερικανός ηθοποιός, εξήγησε πως ο γάμος τους έγινε σε στενό κύκλο και χωρίς δημόσιες ανακοινώσεις. «Έπειτα από 20 χρόνια, αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Δεν θέλαμε το 2020 να είναι εκείνη η χρονιά που όλοι κοιτούν πίσω και μισούν» είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός, για τους λόγους που τον οδήγησαν να παντρευτεί εν μέσω πανδημίας. «Σκεφτήκαμε, ας κάνουμε κάτι όμορφο».