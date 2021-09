Ντάνιελ Κρεγκ: Συγκινήθηκε στα γυρίσματα της τελευταίας σκηνής του ως Τζέιμς Μποντ

Ο γνωστός ηθοποιός Ντάνιελ Κρεγκ θα κάνει την τελευταία του υπόκλιση ως μυστικός πράκτορας στο «No Time To Die» και ένα νέο ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Being James Bond» περιλαμβάνει πλάνα από την τελευταία ταινία που ο ηθοποιός θα υποδύεται τον 007.

Ο ίδιος ο Κρεγκ με συγκίνηση ανέφερε σε συνέντευξή του ότι «πολλοί άνθρωποι εργάστηκαν μαζί μου σε πέντε ταινίες και ξέρω ότι λέγονται πολλά για το τι σκέφτομαι για αυτές τις ταινίες… αλλά μου άρεσε κάθε δευτερόλεπτο από αυτές, και ειδικά αυτή, επειδή ξυπνούσα κάθε πρωί και είχα την ευκαιρία να συνεργάζομαι μαζί σας. Και αυτό ήταν μια από τις σπουδαιότερες τιμές της ζωής μου».

Στο ντοκιμαντέρ «Being James Bond» ο Βρετανός ηθοποιός μοιράζεται τις αναμνήσεις τους από τα 15 χρόνια ως πρωταγωνιστής ταινιών Τζέιμς Μποντ με τους παραγωγούς της κινηματογραφικής σειράς, Μάικλ Τζ. Γουίλσον και Μπάρμπαρα Μπρόκολι. Πλάνα από τα παρασκήνια και συνεντεύξεις δίνουν μια αποκαλυπτική εικόνα για τον προσωπικό αντίκτυπο που είχε στον Κρεγκ η συμμετοχή του σε πέντε ταινίες και για το πώς άλλαξε η αντίδραση του κοινού για αυτόν με την πάροδο του χρόνου.

Σημειώνεται πως η 25η ταινία Τζέιμς Μποντ «No Time To Die» θα αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους στις 8 Οκτωβρίου και η παγκόσμια πρεμιέρα της θα γίνει στο Λονδίνο, στις 28 Σεπτεμβρίου.