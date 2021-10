Χαλίνα Χάτσινς: Ποια είναι η διευθύντρια φωτογραφίας που σκοτώθηκε από το όπλο του Άλεκ Μπάλντουιν

Δύο ημέρες πριν ανέβαζε στον λογαριασμό της στο instagram βίντεο και φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας Rust. Της ταινίας που τελικά της στέρησε τη ζωή καθώς η Χαλίνα Χάτσινς έπεσε νεκρή από το όπλο που εκπυρσοκρότησε στα χέρια του πρωταγωνιστή και συμπαραγωγού της ταινίας, Άλεκ Μπάλντουιν.

Η 42χρονη κινηματογραφίστρια δέχθηκε, από άγνωστο μέχρι τώρα λόγο, τα άσφαιρα βλήματα από το απασφαλισμένο όπλο και άμεσα διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Νέου Μεξικού όπου λίγο αργότερα εξέπνευσε.

Γεννημένη στην Ουκρανία και μεγάλωσε σε μία στρατιωτική βάση στον Αρκτικό Κύκλο. Είχε σπουδάσει δημοσιογραφία και στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με βρετανικές παραγωγές ντοκιμαντέρ, ως μέλος της ομάδα έρευνας. Στην πορεία αποφάσισε να αλλάξει καριέρα, μετακόμισε στο Λος Άντζελες και το 2015 αποφοίτησε από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου.

Θεωρούταν ως μία από τις πιο εξελίξιμες κινηματογραφίστριες και το 2018 είχε επιλεχθεί ως μία από τις Rising Stars του περιοδικού American Cinematographer .

Μεταξύ άλλων ταινιών μεγάλου μήκους στις οποίες εργάστηκε περιλαμβάνονται το αστυνομικό δράμα του Michael Nell Blindfire (2020), η ταινία τρόμου της Cate Devaney The Mad Hatter (2021), το To the New Girl της Adriana González-Vega (2020) και η ταινία τρόμου Darlin' (2019) της Pollyanna McIntosh.

Η ίδια αποκάλεσε τον εαυτό της «ανήσυχη και ονειροπόλα». Στο προφίλ της στο Instagram δημοσίευσε πολλές εικόνες αυτόν τον μήνα από το πλατό του «Rust», συμπεριλαμβανομένου ενός βίντεο την Τρίτη με το να καβαλάει ένα άλογο την ημέρα της άδειας της.