Pete Smith: Πέθανε ηθοποιός από τον «Αρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Εφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 63 ετών, ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Pete Smith γνωστός από τη συμμετοχή του στην τρίτη ταινία του Αρχοντα των Δαχτυλιδιών «Η Επιστροφή του Βασιλιά». Ο ηθοποιός, με καταγωγή από τη φυλή των Μαορί, άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του το Σάββατο, έπειτα από μακρά μάχη με νεφρική νόσο και άνοια, όπως αναφέρουν τοπικά Μέσα.

«Ο πατέρας μου ήταν άρρωστος για πολύ καιρό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο γιος του, Poumau Papali'i-Smith. «Τα τελευταία επτά χρόνια ήταν σε αιμοκάθαρση, λόγω νεφρικής ανεπάρκειας. Επίσης, τα τελευταία δύο χρόνια, διαγνώστηκε με άνοια», συμπλήρωσε. «Ξεκινήσαμε να κάνουμε αιμοκάθαρση στο σπίτι, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες έπαθε λοίμωξη με την οποία πάλεψε τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες. Είναι γλυκόπικρο το συναίσθημα. H οικογένεια είναι χαρούμενη που δεν θα χρειάζεται να υποφέρει άλλο» κατέληξε.

Ο Pete Smith έκανε το ντεμπούτο του το 1985 στην ταινία «The Quiet Earth» στη Νέα Ζηλανδία. Συμμετείχε επίσης στις ταινίες «The Piano», «Once Were Warriors» και «What Becomes of the Broken Hearted», όπως και στη σαπουνόπερα «Shortland Street». Το 2003 υποδύθηκε τον αρχηγό των Ορκ στην τελευταία ταινία της τριλογίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών «Η Επιστροφή του Βασιλιά»

Ο Σμιθ ήταν παντρεμένος και με τη σύζυγό του είχαν αποκτήσει έξι παιδιά, ενώ είχε κερδίσει βραβεία για τους ρόλους του στα «The Market» και «Flight of the Albatross».