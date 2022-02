Όσκαρ 2022: Όλες οι υποψηφιότητες της φετινής χρονιάς

Η «καρδιά» των φετινών Βραβείων Όσκαρ θα χτυπήσει στις 27 Μαρτίου 2022 στο Dolby Theatre στο Χόλιγουντ του Λος Άντζελες. Περίπου ενάμιση μήνα νωρίτερα, λοιπόν, η Ακαδημία ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες, που θα διεκδικήσουν τα χρυσά αγαλματίδια στην 94η τελετή.

Ήδη οι πρώτες συζητήσεις γύρω από τις υποψηφιότητες των φετινών βραβείων ξεκίνησαν, με πολλούς να εκνευρίζονται για το γεγονός πως απουσιάζει η Lady Gaga (House of Gucci) από την κατηγορία του Α' Γυναικείου Ρόλου.

Ας δούμε αναλυτικά τις υποψηφιότητες των Όσκαρ 2022.:

And the nominees for Best Picture are... #Oscars pic.twitter.com/wKEWVMpqwl