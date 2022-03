Οι υποψήφιοι, τα φαβορί και οι παρουσιαστές των Οσκαρ - Ολα όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε για τη μεγάλη βραδιά

Οι τελικές προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για την 94η απονομή των βραβείων Οσκαρ και την πολυαναμενόμενη επιστροφή στη λαμπερή κανονικότητα του Χόλιγουντ μετά από μια σιωπηλή τελετή και χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης το 2021. Η βραδιά αναμένεται να είναι φαντασμαγορική και το abcnews μάς ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την απονομή των βραβείων.

Οσκαρ 2022: Πότε θα πραγματοποιηθεί η τελετή

Τα Οσκαρ θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 27 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Αντζελες και η τελετή έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 8 μ.μ. ET και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC. Να σημειωθεί ότι την περασμένη χρονιά τα Οσκαρ φιλοξενήθηκαν στον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό Union Station του Λος Άντζελες, με μικρό αριθμό προσκεκλημένων λόγω κορονοϊού. Φέτος, θα πραγματοποιηθούν στο Dolby Theatre που βρίσκεται στο Hollywood & Highland Center.

Ποιοι θα είναι οι παρουσιαστές των Οσκαρ

Η Ρετζίνα Χολ, η Έιμι Σούμερ και η Γουάντα Σάικς ανεβαίνουν στη σκηνή για να συνδιοργανώσουν την τελετή, η οποία ήταν χωρίς έμμεσο τα τελευταία τρία χρόνια. Ο παραγωγός Will Packer είπε ότι κάθε γυναίκα φέρνει κάτι διαφορετικό στην παράσταση.

Ποιοι θα απονείμουν βραβεία

Οι παραγωγοί του σόου θα συνεχίσουν να προσθέτουν ονόματα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους αστέρες που αναμένεται να απονείμουν τα βραβεία Όσκαρ είναι οι Lady Gaga, Kevin Costner, Samuel L. Jackson, Zoë Kravitz, Anthony Hopkins, Lily James, Daniel Kaluuya, Mila Kunis, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek, Lupita Nyong'o, Rosie Perez, Chris Rock, Naomi Scott, Wesley Snipes, Uma Thurman, John Travolta, Yuh-jung Youn, Ruth E. Carter, Halle Bailey, Sean "Diddy" Combs, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Shawn Mendes, Tyler Perry και Tracee Ellis Ross.

Οι 10 ταινίες που διαγωνίζονται για το Οσκαρ καλύτερης ταινίας είναι:

“Belfast”

“CODA”

“Don’t Look Up”

“Drive My Car”

“Dune”

“King Richard”

“Licorice Pizza”

“Nightmare Alley”

“The Power of the Dog”

“West Side Story”

Τα φαβορί

Το «The Power of the Dog» είναι το μεγάλο φαβορί για την καλύτερη ταινία και την καλύτερη σκηνοθεσία, για την Jane Campion, αλλά υπάρχει επίσης η πιθανότητα το «CODA» να κερδίσει το Οσκαρ καλύτερης ταινίας. Στα φαβορί είναι και ο Γουίλ Σμιθ για τον Α' Ανδρικό ρόλο ("King Richard"), η Τζέσικα Τσαστέιν για την καλύτερη ηθοποιό ("The Eyes of Tammy Faye"), ο Τρόι Κότσουρ για τον καλύτερο β' ανδρικό ρόλο ("CODA") και η Ariana DeBose για τον καλύτερο δεύτερο γυναικείο ρόλο ( «West Side Story»).

Να σημειωθεί ότι για τον Α' Γυναικείο Ρόλο διαγωνίζονται οι: Τζέσικα Τσαστέιν για το «The Eyes of Tammy Faye», Ολίβια Κόλμαν για το «The Lost Daughter», Πενέλοπε Κρουζ για τις «Παράλληλες Μητέρες», Νικόλ Κίντμαν για το «Being the Ricardos» και Κρίστεν Στιούαρτ για το «Spencer».

Τι θα αλλάξει στη φετινή απονομή

Τα φετινά Οσκαρ θα παρουσιάσουν 8 βραβεία πριν από τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, σε μια προσπάθεια μικρύνει η διάρκεια της απονομής. Τα βραβεία για το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, το μοντάζ, το μακιγιάζ, την πρωτότυπη μουσική, το σχεδιασμό παραγωγής, το animation μικρού μήκους και τον ήχο θα απονεμηθούν μία ώρα πριν από την έναρξη της ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης. Αυτές οι παρουσιάσεις (και οι ομιλίες των νικητών) θα μονταριστούν και θα μεταδοθούν αργότερα στη ζωντανή μετάδοση, μία απόφαση που δέχθηκε κριτική στους κόλπους της Ακαδημίας και της κινηματογραφικής κοινότητας.