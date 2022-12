Αρωμα Χόλιγουντ φέρνουν στη Θεσσαλονίκη τα γυρίσματα της ταινίας δράσης «Dirty Angels», με πρωταγωνίστρια την Eva Green και σκηνοθέτη τον Martin Campbell, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων και δύο ταινίες James Bond. Η ταινία έχει κόστος της τάξης των 35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 25 εκατομμύρια θα δαπανηθούν στην περιοχή αρμοδιότητας του Απόστολου Τζιτζικώστα, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Τα γυρίσματα θα γίνουν στα στούντιο στη Θέρμη, στο Ασβεστοχώρι, στην Περαία, σε περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης, στην ορεινή Χαλκιδική και σε άλλα σημεία.

«Μιλάμε για τουλάχιστον 250 νέες θέσεις εργασίας για την ταινία αυτή, Ελλήνων, ανθρώπων ικανών, νέων που πλέον ενώ τόσα χρόνια δεν είχαν πού να εργαστούν με βάση τις σπουδές τους, βρίσκουν τρόπο και απορροφώνται μέσα από αυτήν την κινητικότητα. Τα γυρίσματα θα διαρκέσουν τρεις μήνες στην Ελλάδα. Στη συνέχεια η ταινία θα ολοκληρωθεί στο Μαρόκο και στο post production, η Θεσσαλονίκη θα πρωταγωνιστήσει και σε αυτήν την ταινία» είχε επισημάνει ο περιφερειάρχης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ποια είναι Eva Green

Η Eva Gaëlle Green (γεννημένη στις 6 Ιουλίου 1980) είναι Γαλλίδα ηθοποιός και μοντέλο. Κόρη της ηθοποιού Marlène Jobert, ξεκίνησε την καριέρα της στο θέατρο πριν κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο The Dreamers (2003) του Bernardo Bertolucci. Κέρδισε διεθνή αναγνώριση για την ερμηνεία της στη Σίβυλλα, βασίλισσα της Ιερουσαλήμ στο ιστορικό έπος του Ρίντλεϊ Σκοτ, Kingdom of Heaven (2005). Την επόμενη χρονιά, έπαιξε το κορίτσι του Μποντ Βέσπερ Λιντ στην ταινία του Τζέιμς Μποντ Casino Royale (2006), για την οποία έλαβε το βραβείο BAFTA Rising Star.

Η Γκριν από τότε έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ανεξάρτητες ταινίες, όπως το Cracks (2009), το Womb (2010) και το Perfect Sense (2011). Το 2014, έπαιξε την Artemisia στο σίκουελ της ταινίας «300», το «300: Rise of an Empire», και την Ava Lord στο σίκουελ του Sin City του Frank Miller και του Robert Rodriguez, «Sin City: A Dame to Kill For». Η Green είναι επίσης γνωστή για τις συνεργασίες της με τον σκηνοθέτη Tim Burton, πρωταγωνίστρια ως Angelique Bouchard στην ταινία κωμωδίας τρόμου Dark Shadows (2012), Miss Alma Peregrine στην ταινία φαντασίας Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016) και Colette Marchant στην ταινία φαντασίας ταινία Dumbo (2019). Για τον ρόλο της ως μητέρας αστροναύτης στη δραματική ταινία Proxima (2019), κέρδισε μια υποψηφιότητα για το Βραβείο Σεζάρ Α' Γυναικείου Ρόλου.

Η Γκριν πρωταγωνίστησε ως Morgan Pendragon στην ιστορική σειρά φαντασίας του Starz Camelot (2011). Πρωταγωνίστησε επίσης ως Vanessa Ives στη δραματική σειρά τρόμου Showtime Penny Dreadful (2014–2016), κερδίζοντας την αναγνώριση των κριτικών και μια υποψηφιότητα για την καλύτερη ηθοποιό σε τηλεοπτική δραματική σειρά στα 73α Βραβεία Χρυσής Σφαίρας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των γυρισμάτων

Στο μεταξύ, λόγω των κινηματογραφικών γυρισμάτων, τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα ισχύσουν τα εξής μέτρα:

Από τις 6 το απόγευμα της Κυριακής (4 Δεκεμβρίου 2022) ώς την ίδια ώρα της Τρίτης (6 Δεκεμβρίου 2022), δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Νίκης, από το ύψος της οδού Δ. Γούναρη (αρχή εκτροπής του υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου προς το παραλιακό μέτωπο), σε μέγιστο μήκος εκατόν είκοσι (120,00) μέτρων περίπου, με κατεύθυνση προς την οδό 30ής Οκτωβρίου. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το ελεύθερο μέρος του οδοστρώματος της Λεωφόρου Νίκης (δύο λωρίδες κυκλοφορίας).

Από τις 6 το απόγευμα της Κυριακής (04 Δεκεμβρίου 2022) ώς την ίδια ώρα της Τρίτης (06 Δεκεμβρίου 2022), δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Μορκεντάου, από το ύψος της Λεωφόρου Νίκης έως το ύψος της οδού Προξένου Κορομηλά. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις οδούς Χρυσοστόμου Σμύρνης, Μητροπόλεως, Λώρη Μαργαρίτη, Μορκεντάου, Προξ. Κορομηλά, Νικ. Γερμανού, Τσιμισκή, Παύλου Μελά και από τους γύρω δρόμους της περιοχής.

«Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων. Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών» καταλήγει η ανακοίνωση.