Phil Spencer: Ο άνθρωπος που έβαλε ξανά το Xbox στο παιχνίδι

Οι fans του Xbox έχουν παρακολουθήσει την πορεία της Microsoft στα του gaming και έχουν δει αρκετές αλλαγές στην κεφαλή του τμήματος. Από ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα με στελέχη που είχαν όραμα και το έδειχναν με κάθε ευκαιρία, η Microsoft πέρασε από πολλές τρικυμίες και μετά από ένα καταστροφικό λανσάρισμα στην κονσόλα Xbox One (όπου και τονίστηκε περισσότερο ο multimedia χαρακτήρας της συσκευής, ενώ ενόχλησαν αρκετά και τα διάφορα κλειδώματα DRM), ήρθε η ώρα για τη μεγάλη αλλαγή.

Ο Phil Spencer ξεκίνησε να εργάζεται στην Microsoft το 1988 σε διάφορες θέσεις, ενώ ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την CD-ROM έκδοση της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Encarta, καθώς και προϊόντα όπως τα Microsoft Works και Microsoft Picture It. Ανέλαβε γενικός διευθυντής των Microsoft Game Studios EMEA δουλεύοντας με developers στην Ευρώπη.

Ο νέος CEO της Microsoft, Satya Nadella, είδε στο πρόσωπο του Phil Spencer το πρόσωπο που θα οδηγήσει το Xbox στην νέα εποχή του, όπου και θα μπορεί να ανταγωνιστεί το PlayStation, αλλά και που θα μπορέσει να πάρει τις σωστές αποφάσεις που θα ταιριάζουν και με το υπόλοιπο portfolio υπηρεσιών της αμερικανικής εταιρείας. Έτσι, στις 31 Μαΐου 2014 έγινε η σχετική ανακοίνωση.

Τα πρώτα χρόνια του Phil Spencer ήταν αρκετά δύσκολα. Τα λάθη του ξεκινήματος στο Xbox One έδειξαν μια μάχη που δεν γινόταν να γυρίσει και οι ολοένα και περισσότερες αποκλειστικές κυκλοφορίες του PS4, είχαν ως αποτέλεσμα μια μεγάλη διαφορά σε παγκόσμιο επίπεδο για τις δύο κονσόλες. Ο Spencer τόνισε από τότε πως στόχος του ήταν να δημιουργήσει μια ομάδα top κλάσης που θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες τις δυσκολίες και βλέποντας κανείς 7 χρόνια μετά, είναι σίγουρο πως οι περισσότερες υποσχέσεις έχουν πάρει σάρκα και οστά.

Υπό την ηγεσία του Spencer, η Microsoft εξαγοράζει έναντι 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων την Mojang, την ομάδα του παιχνιδιού-φαινόμενο Minecraft, καθώς και την ZeniMax και όλων των ομάδων της. Με την τελευταία κίνηση να ταράζει μάλιστα τα νερά τους τελευταίους μήνες, στα χέρια της Microsoft περνούν θρυλικές σειρές videogames, όπως τα DOOM, Fallout, Wolfenstein και Elder Scrolls.

Μέσα στην πορεία των τελευταίων ετών ειδικά, ο Spencer ενέκρινε την εξαγορά σημαντικών ομάδων ανάπτυξης videogames, όπως η Ninja Theory, η inXile, η Obsidian, η Double Fine, ενώ δημιούργησε και ένα νέο studio με το όνομα The Initiative και πήρε στην ομάδα αυτή σημαντικά στελέχη άλλων developers. Πρόσφατα μάλιστα ανακοινώθηκε πως το πρώτο game του studio θα είναι το πολυ-αναμενόμενο reboot του Perfect Dark.

Υπό τον Spencer, η Microsoft έφερε το gaming στην cloud λογική που έχει στρέψει ο Natella την εταιρεία, δημιουργώντας την υπηρεσία cloud gaming xCloud, ενώ εστίασε αρκετά και στο κομμάτι των συνδρομητικών υπηρεσιών. Το Xbox Game Pass είναι αυτή τη στιγμή το πιο hot προϊόν του Xbox, προσφέροντας κάθε μήνα πάνω από 100 παιχνίδια στους χρήστες και το πιο ενδιαφέρον είναι πως μέσα σε αυτά είναι όλες οι κυκλοφορίες των studios της Microsoft από την πρώτη μέρα διάθεσής τους. Θα μπορούσε κανείς να το περιγράψει ως το Netflix των videogames. Η υπηρεσία εξελίχθηκε μέσα στην πορεία των ετών και πλέον περιλαμβάνει και παιχνίδια της ΕΑ, ενώ έχει αναπτύξει τέτοια δυναμική που φιλοξενεί και σημαντικούς τίτλους τρίτων εταιρειών, όπως τα Pro Evolution Soccer, Grand Theft Auto και Red Dead Redemption.

O Phil Spencer έδειχνε να μην ξεχνάει σε αυτήν την επέτειο και του συνεργάτες του, τους οποίους και ευχαρίστησε σε ένα σχετικό tweet, επιβεβαιώνοντας όλα όσα λέγονται από τους συνεργάτες του για την ταπεινότητα και την ευγένειά του.

Crazy to think it's been 7 years. Couldn't be more proud of the team; what they've learned and accomplished over the years. Lot's more to do, thanks for all the support and feedback from the community, I really do appreciate all the positive energy.