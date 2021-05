Το Facebook δίνει στους χρήστες άλλο ένα εργαλείο κατά της διασποράς ψευδών ειδήσεων

Το Facebook ψάχνει ολοένα και περισσότερους τρόπους να μειώσει τη διασπορά fake news και ανακοίνωσε άλλο ένα εργαλείο που θα έχουν στα χέρια τους οι χρήστες. Συγκεκριμένα, πριν από την ανάρτηση ενός σχετικού συνδέσμου που ο χρήστης έχει βρει στην πλατφόρμα, αλλά δεν το έχει διαβάσει, θα δέχεται ένα σχετικό ερώτημα.

Ο μηχανισμός που θα εμφανίζεται σε μορφή pop-up (από το κάτω μέρος της οθόνης) θα έχει στόχο να προειδοποιήσει τους χρήστες πως ίσως και να μοιράζονται κάτι που δεν ισχύει. Οι επιλογές που θα υπάρχουν πλέον είναι είτε να προχωρήσουν στην δημοσίευση του άρθρου, είτε να διαβάσουν πρώτα το άρθρο πριν πατήσουν το πλήκτρο “share”.

Εκπρόσωπος του Facebook τόνισε πως ο μηχανισμός θα αρχίσει να εμφανίζεται στο 6% των κατόχων Android παγκοσμίως και αργότερα θα το δουν ακόμη περισσότεροι. Η διαδικασία αυτή δεν είναι νέα στην αγορά των social media, καθώς κάτι παρόμοιο έκανε και το Twitter από τον περσινό Ιούνιο.

Είναι γεγονός πως τα social media έχουν αποτελέσει την μεγαλύτερη πηγή ψευδών ειδήσεων και ως εκ τούτου η προσπάθεια να βελτιώσουν την εμπειρία όλων θα γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Το αν αυτό θα λειτουργήσει τελικά, είναι -πάντως- το μεγάλο ερώτημα για όλους.

Starting today, we’re testing a way to promote more informed sharing of news articles. If you go to share a news article link you haven’t opened, we’ll show a prompt encouraging you to open it and read it, before sharing it with others. pic.twitter.com/brlMnlg6Qg