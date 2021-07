Το Netflix επιβεβαιώνει την εμπλοκή του με τα videogames και θα τα προσφέρει με την ίδια συνδρομή

Με τον ανταγωνισμό στο χώρο των τηλεοπτικών σειρών και των ταινιών να είναι πλέον ιδιαίτερα σκληρός, το Netflix ψάχνει κι άλλους τομείς για να συνεχίσει την ανάπτυξή του και ένας από αυτούς είναι και τα videogames.

Δεν είναι τυχαίο πως η κίνηση αυτή γίνεται τώρα, μιας και στο τελευταίο τρίμηνο η πλατφόρμα κατέγραψε τη μικρότερη ανάπτυξη εδώ και 8 χρόνια. Επιβεβαιώνοντας τα ρεπορτάζ των τελευταίων μηνών, η εταιρεία ενημέρωσε επίσημα τους μετόχους της πως θα μπει στο χώρο της αλληλεπιδραστικής ψυχαγωγίας με δικές της παραγωγές. Πριν από μερικές εβδομάδες προσέλαβε ως αντιπρόεδρο ανάπτυξης videogames τον Μάικ Βερντού, ο οποίος έχει περάσει από εταιρείες του χώρου, όπως η EA και το Facebook για τα του Oculus VR.

Τα νέα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν είναι πως σε πρώτη φάση η εταιρεία θα ξεκινήσει να προσφέρει videogames για κινητά τηλέφωνα και μάλιστα χωρίς έξτρα χρέωση για όσους έχουν ήδη κάποιο ενεργό συνδρομητικό πακέτο. Μάλιστα, το ενδιαφέρον θα στραφεί πρώτα σε παραγωγές που θα σχετίζονται με τις τηλεοπτικές σειρές και της ταινίες του Netflix, έτσι ώστε να είναι και πιο εύκολο να προωθηθούν στο ήδη υπάρχον κοινό.

Το μεγάλο ερωτηματικό είναι πλέον το πως θα κινηθεί στο άμεσο μέλλον το Netflix. Πέραν των mobile games και κάποιων παιχνιδιών που θα μπορούν ίσως να προσφερθούν σε σύγχρονες smart TVs, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα δημιουργήσει μια εταιρεία έκδοσης για παιχνίδια σε υπολογιστές και κονσόλες ή αν θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα στα πρότυπα του xCloud της Microsoft. Για όσους δεν γνωρίζουν, το xCloud προσφέρει τη δυνατότητα απόλαυσης ενός videogame σε πολλές και διαφορετικές συσκευές, όπως ένα κινητό ή ένα tablet, με την αμερικανική εταιρεία να έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να εμπλακεί μέχρι και σε τηλεοράσεις.

Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία που ίσως μαρτυρά και κάτι από αυτά που έρχονται ήρθε στο φως της δημοσιότητας από έναν χρήστη που εξερεύνησε τον κώδικα της εφαρμογής του Netflix και βρήκε ίχνη του PlayStation, πληροφορίες για σύνδεση με το χειριστήριο DualSense του PS5, αλλά και αναφορές στην υπηρεσία N Game που έχει την κωδική ονομασία “shark” (καρχαρίας).

Το μέλλον θα δείξει αν αυτή η απόφαση θα είναι σωστή ή όχι και αν θα βοηθήσει το Netflix να προσεγγίσει νέα κοινά. Και οι σκέψεις όλων πάνε στο ρίσκο που πήρε η Google με το Stadia και η Amazon με τα Amazon Game Studios, καθώς και στις δύο περιπτώσεις τα οφέλη είναι ελάχιστα και μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί μεγαλύτερη αρνητική δημοσιότητα απ’ ότι θετική, με στελέχη να αποχωρούν το ένα μετά το άλλο.

Netflix’s gaming feature has a current working name of “Shark” and is represented by this image in their iOS app: a shark fin. Could an image of PS5 controllers and Sony’s Ghost of Tsushima (director’s cut coming Aug. 20th) indicate a partnership with $SONY? Cc @HedgeyeComm $NFLX pic.twitter.com/FLghlRlu20